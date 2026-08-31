Apareció un decapitado en Yolombó: incursión de grupo de alias el Enano causa zozobra en el Nordeste antioqueño

Una escena macabra conmovió a los habitantes de la zona rural de Yolombó, en el Nordeste antioqueño, este fin de semana. Se trató de la aparición del cadáver de un hombre decapitado. Le recomendamos leer: ¡Atención! Abatieron a alias El Enano, el cabecilla que tenía atemorizado al Nordeste antioqueño Adicionalmente, un joven fue baleado, aunque logró sobrevivir y ser llevado hasta el casco urbano del pueblo para recibir atención médica. Los hechos, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona, habrían ocurrido en la madrugada del sábado, 29 de agosto, en el corregimiento Villanueva, a pocos minutos de Yolombó y a menos de una hora de Medellín. Según relató una habitante del área, al parecer se habría tratado de la incursión de un grupo armado que llegó portando uniformes y fusiles. El hombre muerto, aparentemente un joven de contextura delgada y cuya cabeza estaba separada del cuerpo, fue dejado en el cauce de la quebrada Villanueva, de la cual toma el nombre esa jurisdicción rural en la que habitan alrededor de 2.000 personas. Después de eso, las calles del poblado tomaron un aspecto fantasmal, pues la versión es que quienes cometieron la incursión sangrienta les habrían dado un ultimátum a los integrantes de la banda Los Chatas para que desocupen.

El cuerpo del hombre decapitado apareció en el cauce de la quebrada Villanueva, a menos de una hora de Medellín. La imagen fue difuminada. FOTO: CORTESÍA

Lo que no resulta claro es la identidad de los agresores. Lugareños sostienen que se habría tratado de miembros del Clan del Golfo -también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia-, pero también existen antecedentes del grupo de disidencias de las Farc que estuvo comandado por alias El Enano. Por este cabecilla, cuyo nombre era Eusebio de Jesús Agudelo Hernández, las autoridades ofrecían hasta 400 millones de pesos de recompensa después de que se fugó de la cárcel La Picota, de Bogotá, el 27 de junio de 2024. Dos meses y medio después, la Policía reportó su muerte tras un operativo que se llevó a cabo en el municipio de Amalfi, también en el Nordeste antioqueño. Estaba en compañía de su segundo al mando, alias Alonso, quien también pereció. sin embargo, la organización disidente continuó operando y, según el alcalde de Yolombó, Jesús Amador Pérez, desde hace unos dos meses ha tratado de incursionar en la zona rural de su municipio para pelearle el dominio territorial al Clan del Golfo y Los Chatas. “Aguas abajo del río Porce, en una parte llamada El Brasil, de Gómez Plata, anda reducto del ‘Enano’ y parece ser que están tratando de llegar hasta Villanueva”, le dijo el mandatario a EL COLOMBIANO. Los índices de violencia se han disparado en Yolombó. Mientras que en los años anteriores el promedio era de un muerto, en 2026 van ocho, y siete de ellos serían atribuibles a esa confrontación. También les sugerimos: Clan del Golfo secuestró a tres jóvenes y a líder social en Anorí, Antioquia; uno ya fue liberado Uno de los homicidios ocurridos en 2025, presuntamente a manos de la gente del “Enano” fue el de un hombre en una estación de gasolina, pero serían varios los fallecimientos violentos que le son endilgables a esa misma organización.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández alias El Enano, murió en un enfrentamiento con la Policía en 2024, pero su grupo siguió operando. FOTO: CORTESÍA POLICÍA

“El miércoles de la semana pasada nos tocó recoger una persona víctima de homicidio, en un punto entre Gómez Plata y Yolombó; era de la vereda el Brasil pero el río nos lo trabajo”, apuntó el alcalde Pérez. El cuerpo estaba amarrado de pies y manos. El sector de Villanueva está en un corredor vial que dista solo 30 minutos de Barbosa y 40 de la capital antioqueña. Esa cercanía con la capital departamental ha facilitado el intento de colonización por parte de grupos delincuenciales dedicados a la extorsión y el microtráfico, a la par que también ha habido una tradición de influencia de otros grupos armados que hacen presencia en el Norte y el Nordeste del departamento. Una combinación nada favorable para sus moradores. Bloque de preguntas y respuestas: