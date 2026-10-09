Tras el asesinato de un líder social, alcalde de Yondó denuncia amenazas de muerte

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, denunció en un video difundido en redes sociales que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte de un familiar de Félix Estrada, un reconocido líder y empresario del municipio asesinado el 3 de octubre.

”Que donde me encuentre me va a asesinar y que, si no lo puede hacer conmigo, lo va a hacer con algún miembro de mi familia”, dijo el mandatario en dicho video.

Según Ariza, las intimidaciones están relacionadas con señalamientos que han surgido tras el homicidio, en los que se le acusa de haber participado en el crimen.

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El alcalde rechazó esa versión y puso a disposición de la justicia su situación. “Quiero dejar claridad a toda la comunidad y me pongo a disposición ante la justicia y la Fiscalía para que este caso se pueda esclarecer lo más rápido posible”, afirmó.

Félix Estrada fue atacado con arma de fuego en un establecimiento comercial de Yondó, municipio del Magdalena Medio antioqueño. Según información preliminar, estaba departiendo con amigos cuando sujetos desconocidos le dispararon. Fue llevado gravemente herido a un hospital, donde murió.