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Tras el asesinato de un líder social, alcalde de Yondó denuncia amenazas de muerte

Yerson Ariza Rivera, alcalde de Yondó, denunció que ha recibido amenazas de muerte contra él y su familia por parte de un familiar de Félix Estrada, quien fue asesinado el 3 de octubre y lo señala por el crimen.

  • El alcalde de Yondó dijo en un video que está recibiendo amenazas de muerte contra él y su familia. Foto: captura de video.
    El alcalde de Yondó dijo en un video que está recibiendo amenazas de muerte contra él y su familia. Foto: captura de video.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, denunció en un video difundido en redes sociales que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte de un familiar de Félix Estrada, un reconocido líder y empresario del municipio asesinado el 3 de octubre.

”Que donde me encuentre me va a asesinar y que, si no lo puede hacer conmigo, lo va a hacer con algún miembro de mi familia”, dijo el mandatario en dicho video.

Según Ariza, las intimidaciones están relacionadas con señalamientos que han surgido tras el homicidio, en los que se le acusa de haber participado en el crimen.

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El alcalde rechazó esa versión y puso a disposición de la justicia su situación. “Quiero dejar claridad a toda la comunidad y me pongo a disposición ante la justicia y la Fiscalía para que este caso se pueda esclarecer lo más rápido posible”, afirmó.

Félix Estrada fue atacado con arma de fuego en un establecimiento comercial de Yondó, municipio del Magdalena Medio antioqueño. Según información preliminar, estaba departiendo con amigos cuando sujetos desconocidos le dispararon. Fue llevado gravemente herido a un hospital, donde murió.

La Policía investiga el caso. Hasta ahora, no se han establecido públicamente los responsables ni los móviles del ataque, y los señalamientos que circulan en el municipio contra el alcalde no constituyen una conclusión judicial.

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”Mis hijos están atemorizados”

Ariza contó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía contra la persona que lo estaría amenazando. “Hoy mis hijos están atemorizados, hoy mi esposa está atemorizada, hoy mis padres están atemorizados, porque lo que se escucha en cada esquina del municipio de Yondó es que este muchacho me va a hacer daño”, afirmó.

El alcalde dijo que algunas personas le han recomendado sacar a su familia del municipio, algo que no está dispuesto a hacer porque es donde creció y al que gobierna. También hizo responsable a quien lo amenaza de lo que pueda pasarle a él o a su familia, y pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Ariza pidió además que cualquier acusación se sustente en los resultados de la investigación y no en versiones que, a su juicio, alimentan un ambiente de temor. Y expresó sus condolencias: “Hoy también comparto el dolor que está sintiendo esta familia por la pérdida de un amigo, porque también me duele en el corazón”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Existe alguna vinculación formal del alcalde de Yondó en la investigación por el homicidio de Félix Estrada?
No. Las autoridades judiciales y la Policía de Antioquia han aclarado que los señalamientos son versiones extraoficiales y comentarios que circulan en el municipio. No existe imputación ni vinculación formal en la investigación de la Fiscalía contra el mandatario.
¿Cuáles son las medidas adoptadas por las autoridades para proteger al alcalde y su familia?
El mandatario instauró una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó la intervención inmediata de los organismos de seguridad y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar el riesgo e implementar esquemas de resguardo en la zona.

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