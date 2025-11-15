Nuevo remezón en Savia Salud: Gobierno Nacional volvió a cambiar al interventor

El Gobierno Nacional avaló un nuevo remezón administrativo en Savia Salud, la EPS más importante del régimen subsidiado en Antioquia y que desde junio de 2023 fue intervenida.
Según informó esa EPS, a partir del pasado viernes 14 de noviembre la misma ya tiene un nuevo agente interventor, identificado como William Humberto Salgado Gamboa.
El nuevo funcionario llegará a reemplazar a Luis Óscar Gálves, quien apenas en marzo de este año había llegado a esa EPS en reemplazo de Diana Constanza Rodríguez.