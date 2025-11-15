Nuevo remezón en Savia Salud: Gobierno Nacional volvió a cambiar al interventor

El nuevo funcionario llegará a reemplazar a Luis Óscar Gálves, quien apenas en marzo de este año había llegado a esa EPS en reemplazo de Diana Constanza Rodríguez.

Según informó esa EPS, a partir del pasado viernes 14 de noviembre la misma ya tiene un nuevo agente interventor, identificado como William Humberto Salgado Gamboa.

El Gobierno Nacional avaló un nuevo remezón administrativo en Savia Salud , la EPS más importante del régimen subsidiado en Antioquia y que desde junio de 2023 fue intervenida.

El nuevo cambio de interventores obedece a un enroque ordenado desde el gobierno central, ya que Gálves fue a su vez designado como el nuevo interventor de la Nueva EPS.

“Salgado Gamboa es contador público y especialista en gerencia financiera. Cuenta con cerca de 13 años de experiencia en el sector salud a nivel nacional y se venía desempeñando como subgerente administrativo de Savia Salud EPS. Su hoja de vida fue seleccionada del Registro de Agentes Interventores, Liquidadores y Contralores de la Superintendencia Nacional de Salud”, reseñó la entidad en un comunicado.

El nuevo interventor llega a Savia Salud en medio de un caldeado ambiente con corporaciones como la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín, que este mes realizaron una audiencia pública para revisar la crisis en la que se mantiene esa EPS, de la que dependen más de 1,6 millones de antioqueños.

En dicha sesión, ambas corporaciones cuestionaron no solo el crecimiento de las tutelas y los desacatos de la EPS, en teoría intervenida para mejorar el servicio, sino la renuencia de su interventor a acudir a las citaciones para rendir cuentas sobre su gestión.

Se estima que solamente Savia Salud tiene una deuda acumulada de más de más de $2,3 billones con las IPS del departamento, de acuerdo con sus propios datos reportados ante la Secretaría de Salud de Antioquia.