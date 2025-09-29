Investigan a exconcejal antioqueño por supuestamente favorecer entrega de viviendas subsidiadas a su abuela y un tío; esto contestó

Al exconcejal de Valparaíso Mateo Aguirre Sánchez la Procuraduría le abrió una investigación porque supuestamente con sus actuaciones como miembro de esa corporación habría favorecido la entrega de viviendas subsidiadas para su abuela y su tío.

El ente del Ministerio Público acaba de anunciar que le formuló pliego de cargos por hechos que habrían sucedido en 2021, mientras que él ocupaba una silla en esa instancia de poder local a nombre del Centro Democrático en el mencionado municipio del suroeste antioqueño.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá (Antioquia), habría incurrido en un presunto conflicto de intereses al actuar como ponente y votar favorablemente un proyecto de acuerdo que autorizó al entonces alcalde, Jaime Alberto Rincón Galvis, a ceder de manera gratuita un inmueble para proyectos de vivienda y en este proyecto incluyeron como beneficiarios a los dos familiares de Aguirre Sánchez.

El organismo indicó que este no se habría declarado impedido, como debió hacerlo y por eso calificó la aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

EL COLOMBIANO contactó al exconcejal, quien aseguró que desde agosto fue anulada la formulación de cargos ante una apelación suya y que, en consecuencia, no entiende por qué la Procuraduría difundió esta información.

Fuera de eso, añadió que no es cierto que haya votado positivamente el mencionado proyecto para darle facultades al exalcalde Rincón para destinar un predio a un proyecto de vivienda dentro del cual resultaron beneficiados su tío y su abuela.

En su perfil de Instagram, Mateo Aguirre Sánchez figura actualmente como estudiante de Derecho en el Tecnológico de Antioquia y afirma que trabaja como dependiente judicial en una oficina de abogados.