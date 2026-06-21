Abelardo De la Espriella arrasó en Antioquia: logró más de 2 millones de votos

El abogado Abelardo De la Espriella se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Antioquia según el preconteo de las elecciones de este domingo 21 de junio. De acuerdo con el boletín N.° 24 de la Registraduría, con un 99,93% de las mesas informadas, el candidato se consolidó en el primer lugar con 2.184.259 votos, equivalentes al 64%. Le puede interesar: Embarcación con material electoral se incendió en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué pasó? Entre tanto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quedó en segundo lugar con 1.132.620 votos, equivalentes al 33%. De acuerdo con esa fotografía, los ciudadanos que decidieron votar en blanco fueron 72.000, se produjeron 30.000 votos nulos y 4.996 votos no marcados. La participación superó el 61%.

¿Qué tan importante fue Antioquia en la elección presidencial?

Con un 13% del censo electoral, Antioquia volvió a ser determinante para la votación de ambos candidatos, que en los últimos boletines de preconteo se mantuvieron con una diferencia muy estrecha, de aproximadamente En el boletín 24, mientras De la Espriella iba en primer lugar, con 12,9 millones de votos, Cepeda estaba en segundo lugar con 12,6 millones de votos. La distancia de ambos en ese boletín era de 247.156 votos

Antioquia tuvo una participación del 62,9% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Tal como ocurrió en la primera vuelta, Cepeda venció en municipios del Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, tales como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Tarazá, Valdivia, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Anorí, Segovia, Remedios y Guadalupe. Le recomendamos leer: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador Entre tanto, De la Espriella ganó en el resto del departamento, incluyendo el Valle de Aburrá y la zona del Altiplano del Oriente antioqueño, en donde está el grueso del censo electoral.

Así fue el balance de orden público en el departamento

De acuerdo con los informes publicados por las autoridades departamentales, en general la jornada transcurrió en calma este domingo. En un balance inicial entregado en horas de la mañana, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que en los 1.300 puestos de votación que se desplegaron por todo el territorio los comicios se habían desarrollado con normalidad, incluyendo los 23 municipios que estaban catalogados como en riesgo extraordinario. Siga leyendo: Tres personas capturadas por delitos electorales y otros 31 más por otras razones durante la jornada de segunda vuelta presidencial Durante las primeras horas de la mañana, el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Begué Trujillo, entregó igualmente un balance positivo, señalando que luego de hacer un barrido por los 125 municipios del departamento, en cada uno de ellos el reporte inicial era de normalidad.

El único incidente fue reportado en límites entre Antioquia y el sur de Bolívar, luego de que en el municipio de Cantagallo, ubicado en jurisdicción del vecino departamento, se reportara una captura de un hombre armado y con dinero en efectivo. “Lo que nos pone a nosotros a hablar de esta captura es que el sujeto manifiesta se trasladaba al municipio de Segovia. Llevaba consigo una pistola y $114 millones”, informó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien señaló que el capturado ya había quedado a disposición de los organismos judiciales para esclarecer el material con el que andaba. Por temas electorales, también se produjo en Itagüí la captura de un hombre por voto fraudulento y otras cuatro capturas al parecer relacionadas con situaciones ajenas a los comicios: dos efectuadas en Cañasgordas por orden judicial y otras dos por delitos sexuales en los municipios de Santuario y Puerto Berrío. Siga leyendo: José Manuel Restrepo: el virtual nuevo vicepresidente que le suma manejo del Estado a De la Espriella

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