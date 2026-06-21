Abelardo De la Espriella arrasó en Antioquia: logró más de 2 millones de votos

El abogado Abelardo De la Espriella se consolidó como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Antioquia según el preconteo de las elecciones de este domingo 21 de junio.
De acuerdo con el boletín N.° 24 de la Registraduría, con un 99,93% de las mesas informadas, el candidato se consolidó en el primer lugar con 2.184.259 votos, equivalentes al 64%.
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Entre tanto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quedó en segundo lugar con 1.132.620 votos, equivalentes al 33%.
De acuerdo con esa fotografía, los ciudadanos que decidieron votar en blanco fueron 72.000, se produjeron 30.000 votos nulos y 4.996 votos no marcados. La participación superó el 61%.