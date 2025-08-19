Amalfi y Anorí completan tres días incomunicados con Medellín: cuadrillas trabajan para dar paso provisional

Cuadrillas de obreros al servicio de la de la Secretaría de Infraestructura del Departamento trabajan intensamente para tratar de dar paso, aunque sea de manera provisional, por la vía de ingreso desde Medellín a los municipios de Amalfi y Anorí, en el Nordeste antioqueño, las cuales quedaron bloqueadas desde el fin de semana pasado.

Entre la noche del sábado y la mañana del domingo anterior por esa zona cayó un fuerte aguacero, lo cual ocasionó varios derrumbes, siendo los más graves los que se produjeron en el sector de Los Puentes, dejando intransitable la carretera.

Los aludes ocasionaron a su vez la pérdida de la banca en un 90 por ciento aproximadamente, de manera que se hace imposible el tránsito de vehículos y personas por ese sector.

Los técnicos evalúan si la reparación definitiva requiere construir un muro de contención que le dé estabilidad a la vía, pero mientras tanto buscarían una alternativa temporal.

“Nosotros, desde la Gobernación de Antioquia, estamos en el sitio con los contratistas de mantenimiento, evaluando la situación y definiendo qué equipos tenemos que llevar para dar, lo más pronto posible, paso provisional, mientras avanzamos en estudios y diseños que nos permitan dar una solución definitiva”, explicó el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón.

Esta dependencia de la Gobernación recomendó a los transeúntes que quieran llegar a estas dos localidades tomar dos vías alternas: una es El Mango – Anorí – Campamento – Yarumal, y la otra es la vía Amalfi – Chorritos – Santa Isabel que conecta con la vía 4G entre Yalí y Vegachí, ofreciendo otra salida para el municipio de Amalfi.