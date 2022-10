Y es que la diferencia no radica solo en la nacionalidad de los migrantes, sino en la intensidad. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el año pasado atravesaron el Darién 134.000 personas; en este 2022, aún faltando dos meses, 150.000 personas han pasado por la selva.

El camino por el Darién es el mismo y sus peligros no han cambiado. Sin embargo, quienes lo atraviesan no son los mismos. Mientras en 2021 la mayoría de los que se aventuraban a pasarlo eran haitianos, hoy casi todos son venezolanos. El 71,4% de los que se adentran en la selva son de origen venezolano, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Aunque parezca igual, y el Darién siga siendo el Darién, la crisis de este año es diferente a la de 2021.

Pese a que la ruta lleva unos años, 2022 ha superado todas las cifras. Y lo más grave es que la situación ha empeorado a medida que avanza el año. Mientras en enero de 2022 cruzaron la frontera 4.415 migrantes, en agosto lo hicieron 31.055. Con ese flujo, muchos se han estancado en Necoclí. Como las lanchas que cruzan el golfo no dan abasto, muchos tienen que esperar a que haya disponibilidad.

David Jaramillo, propietario de un bar en Necoclí, comentó que las playas cercanas al muelle se han llenado de carpas en las que duermen los migrantes. “Ellos no tienen siquiera recursos para pagar una habitación en un hotel o un hospedaje, entonces duermen donde pueden, en la calle. Esta crisis es muy distinta a la anterior y eso lo nota la gente. A algunos, por ejemplo, los ve uno pidiendo plata para seguir el viaje”, relató David.

Camargo, el defensor del Pueblo, ha dicho que son 1.000 las personas que están en situación de calle en el municipio. “Entre ellos menores de edad en riesgo de vulneración de derechos a la seguridad alimentaria, salud, educación, entre otros, lo que dificulta que tengan condiciones adecuadas para su desarrollo”, agregó Camargo.

Precisamente por eso, el Icbf envió esta semana un equipo para vigilar que a los niños, niñas y adolescentes no se les vulneren sus derechos. Según la Defensoría del Pueblo, este año han pasado 21.570 menores de edad.

La Gobernación de Antioquia llegó a Necoclí el jueves pasado para instalar un Puesto de Mando Unificado. Desde allí, el gobernador Aníbal Gaviria hizo un llamado para trabajar con el gobierno de Estados Unidos, el destino final de los migrantes: “Creo que es una visita importante en el marco de la cooperación que pueda darse para la atención de esta situación de crisis que se vive en Antioquia y en Chocó, pero adicionalmente creo que la presencia del embajador podrá ser muy importante en términos de clarificación de esa información sobre los procesos migratorios en los Estados Unidos”.

¿Por qué venezolanos?

La pregunta que salta es por qué los venezolanos son la mayoría hoy en el Darién. La respuesta no es una sola, sino una acumulación de factores. Lo primero es que la migración venezolana no comenzó este año, sino que ha venido en aumento desde 2015. María Clara Robayo, internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que México y los países de Centroamérica comenzaron a pedir visa. Entonces, como ya no era posible llegar en avión para luego pasar la frontera, tomar la trocha del Darién se convirtió en la única opción.

Por otro lado, la pandemia tomó a muchos venezolanos en países de Suramérica y le aporreó sus finanzas. Entonces, precisó Robayo, las redes criminales de tráfico de personas, que operan en varios países de la región, afianzaron sus tentáculos para captar migrantes y envolverlos en el viaje hacia el Darién.

Ayer trascendió que algunos migrantes varados en Necoclí habrían desistido de pasar el Darién por las medidas migratorias tomadas por Estados Unidos. Ese país abrió 24.000 cupos a migrantes, pero estos deben llegar vía aérea. Quienes lleguen por tierra serán devueltos a México.

Y así, empujados por la necesidad, siguen llegando hasta Necoclí, buscando un sueño que está más allá de la selva .