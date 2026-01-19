La historia de “Vencedor”, el caballo que estuvo a punto de morir y fue adoptado por una familia en San Carlos

Cuando tenía apenas un año y tres meses, siendo un pequeño potrillo, Vencedor fue hallado en una de las vías en jurisdicción de Rionegro, en el Oriente antioqueño. Sus condiciones no eran las mejores, incluso, era crítico el estado en el que se encontraba; sin embargo, después de casi 12 meses de un arduo proceso de recuperación, logró una mejoría completa, y pudo ser adoptado para empezar una nueva etapa de vida.
A pesar de las múltiples heridas en su cuerpo y la cantidad de afectaciones óseas que tenía Vencedor al momento de su hallazgo, la alcaldía de este municipio, en articulación con el CEIBA y la Clínica Veterinaria CVZ de la Universidad CES, le brindó una atención médica que incluyó cuidados especializados y varias cirugías, con las que el animal, afortunadamente, volvió a la vida.