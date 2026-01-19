x

La historia de “Vencedor”, el caballo que estuvo a punto de morir y fue adoptado por una familia en San Carlos

Este caballo, hallado en Rionegro, presentaba severas afectaciones en su salud y pasó por varias cirugías. Ahora, disfrutará junto a Platón, otro ejemplar de su misma especie. Conozca los detalles.

  • El antes y el ahora de Vencedor, el equino que fue hallado en una de las vías del municipio de Rionegro con graves afectaciones de salud. FOTO Cortesía Alcaldía de Rionegro.
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
bookmark

Cuando tenía apenas un año y tres meses, siendo un pequeño potrillo, Vencedor fue hallado en una de las vías en jurisdicción de Rionegro, en el Oriente antioqueño. Sus condiciones no eran las mejores, incluso, era crítico el estado en el que se encontraba; sin embargo, después de casi 12 meses de un arduo proceso de recuperación, logró una mejoría completa, y pudo ser adoptado para empezar una nueva etapa de vida.

A pesar de las múltiples heridas en su cuerpo y la cantidad de afectaciones óseas que tenía Vencedor al momento de su hallazgo, la alcaldía de este municipio, en articulación con el CEIBA y la Clínica Veterinaria CVZ de la Universidad CES, le brindó una atención médica que incluyó cuidados especializados y varias cirugías, con las que el animal, afortunadamente, volvió a la vida.

De acuerdo con la administración municipal, Vencedor se convirtió en un caballo sociable y muy curioso, un espécimen que aprendió a divertirse con sus cuidadores quienes en todo momento permanecieron a su lado.

“Nos alegra profundamente el proceso de recuperación de Vencedor, que gracias al trabajo articulado, hoy puede disfrutar de una nueva oportunidad junto a una familia adoptiva. Este resultado nos llena de esperanza, y nos invita a seguir trabajando por todos los animales que aún esperan una segunda oportunidad”, dijo Érika Bianney Montoya, secretaria de Medio Ambiente y Hábitat de Rionegro.

Por su parte, Amparo Higuita, la adoptante, señaló: “Nosotros escuchamos la historia de vencedor gracias a un familiar, y nos conmovió mucho ver en el estado que se encontraba. El fin de adoptarlo es que tenga una mejor vida, con un espacio muy confortable; el clima del lugar donde va a estar también es muy agradable y, además, va a estar acompañado de otro caballo que tenemos que se llama Platón, por eso pienso que el ambiente para él será muy positivo”.

Ahora, Vencedor estará en una finca en el municipio de San Carlos, también en el Oriente del departamento, pero esta vez con la convicción de que no volverá a pasar una situación tan crítica como la que experimentó, y que, bajo el cuidado de una familia, seguirá haciendo honor a su nombre en todo aspecto.

