Henry Morales, subsecretario de Ingresos, comentó que solo faltan 37.000 millones de pesos para cumplir la meta de este año. “Esta plata, se supone, debe llegar a la ciudad antes del 28 de diciembre. Si no se paga, esta deuda se engrosará. Al que incumpla se le aplicará el interés de mora, que es la tasa de interés de usura menos dos puntos”, comentó el funcionario.

Si todavía no ha pagado el predial, no olvide que apenas tiene dos semanas para hacerlo y que no pagar a tiempo implica un interés y entrar en mora con el Distrito.