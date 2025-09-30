x

Medellín y Rionegro serán beneficiadas de campaña de vacunación contra el VPH más ambiciosa en América Latina

Medellín y Rionegro se suman a la mayor campaña de vacunación contra el VPH en Latinoamérica. Busca frenar cánceres asociados y salvar miles de vidas.

    En Colombia la inmunización contra el VPH solo llega al 30 % de la población. FOTO: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
30 de septiembre de 2025
bookmark

Medellín y Rionegro estarán entres las seis ciudades del país donde se desarrollará la campaña de vacunación para adultos contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) más ambiciosa de América Latina.

Le recomendamos leer: Según la OPS, 8 de 10 personas contraerán el virus del papiloma humano; ¿cómo prevenir?

Esto es el causante del cáncer de cuello uterino, que a su vez es la modalidad de esta enfermedad más mortal para mujeres de entre 20 y 35 años en el país, con más de 2.400 muertes anuales, pues el 50 % de quienes la padecen fallecen. De hecho, existen estadísticas que demuestran que el 20 % de los niños que quedan huérfanos de madre en el territorio nacional son por este motivo.

En el ámbito continental, el 16,1 % de las mujeres en América Latina presentan infección crónica por VPH, frente a un promedio mundial del 11,7  %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo insólito es que se trata de uno de los pocos tipos de cáncer para los cuales existe una forma de inmunización y no obstante, en el país la cobertura ni siquiera alcanza al 30 % a pesar de que hay disponibilidad gratuita para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con la vacuna de 4 serotipos.

En Colombia mueren cada día seis mujeres por cáancer de cuello uterino y se estima que una de cada 16 personas va a tener en su vida alguna enfermedad relacionada con el VPH.

La meta de la cruzada que inicia es aplicar más de 50.000 dosis en estas ciudades, lo mismo que en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Para ello el laboratorio VaxThera y SURA hicieron una alianza para desarrollar el Programa Personalizado de Prevención.

Las personas que pueden acceder a la vacuna Gardasil 9 son los afiliados a las pólizas de salud global y pólizas de seguros Sura que han sido priorizadas.

Karine Posada, líder médica en VaxThera, indicó que el VPH puede ocasionar no solo cáncer de cuello uterino, sino cánceres anogenitales, orofaríngeos y verrugas genitales.

También le sugerimos ver: Así llegó la primera vacuna a suelo antioqueño

Hombres también padecen la enfermedad

Al contrario de lo que se creía antes, en el sentido de que los hombres solo eran portadores, nuevos estudios citados por la médica Posada indican que se trata de un mito superado, pues ya se ha comprobado que ellos también lo pueden padecer.

“La gente no siempre es consciente de esto y una vez lo comprenden empieza a solicitar más oportunidades para vacunarse”, añadió la médica Posada quien añadió que por la ubicación donde suele darse, como el cuello o los genitales, los tratamientos son muy agresivos, de manera que en ocasiones a la persona le deben extirpar por ejemplo la laringe y pierden el habla.

Cuando se da en los genitales puede afectar la vida sexual y hasta impedir la posibilidad de procrear. Por supuesto, todo depende de la precocidad con la que se dé el diagnóstico.

No en vano, también de acuerdo con la médica líder de VaxThera, esta forma de cáncer afecta tanto la calidad de vida que está asociada a altas tasas de suicidio.

“La vacuna disponible en el país es segura y en naciones como Australia, donde la gente se vacunó, no hay casi nuevos casos. Acá estamos empezando y la idea es poder ampliar luego a más personas”, puntualizó la médica Posada.

Igualmente, le puede interesar: Colombianos gastaron más plata de su bolsillo para salud en 2024: informe de Anif

Preguntas sobre la nota:

¿Qué tan común es el VPH en Colombia?
Ocho de cada diez personas lo contraerán en algún momento de su vida, según la OPS.
¿La vacuna contra el VPH es segura?
Sí. En países como Australia, la vacunación masiva redujo casi a cero los nuevos casos de cáncer por VPH.
¿Hombres también deben vacunarse contra el VPH?
Sí. Ellos también pueden padecer cánceres relacionados y contagiar el virus.

