Una persona murió tras choque de camioneta contra una caseta en el Túnel de Oriente

Una persona muerta y dos lesionadas dejó el choque de una camioneta contra una de las casetas del peaje del Túnel de Oriente del costado de Rionegro, todo porque el conductor del vehículo perdió el control y se fue derrapado contra la estructura. Los hechos ocurrieron a las 2:00 de la mañana de este viernes en el Peaje de Sajonia, cuando este vehículo, por causas aún desconocidas, se deslizó contra la caseta de cobro cuando salía en sentido Medellín-Rionegro, provocando la colisión que llevó al cierre de este corredor vial.

Actualmente hay operación normal de este corredor, aunque sin la caseta afectada por la colisión de este vehículo, mientras desde la concesión Túnel Aburrá Oriente realiza las reparaciones correspondientes a la estructura. Por esta razón se le pide a los conductores que tengan un poco de paciencia, principalmente, quienes viajan de Rionegro a Medellín por las posibles congestiones que se puedan presentar, puesto que la caseta afectada es una de pago mixto. Continúe leyendo: Medellín ya dijo que no le bajará la velocidad a estas vías tras decisión de un vecino

Bloque de preguntas y respuestas: