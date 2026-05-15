Una persona murió tras choque de camioneta contra una caseta en el Túnel de Oriente

Una persona muerta y dos lesionadas dejó el choque de una camioneta contra una de las casetas del peaje del Túnel de Oriente del costado de Rionegro, todo porque el conductor del vehículo perdió el control y se fue derrapado contra la estructura.
Los hechos ocurrieron a las 2:00 de la mañana de este viernes en el Peaje de Sajonia, cuando este vehículo, por causas aún desconocidas, se deslizó contra la caseta de cobro cuando salía en sentido Medellín-Rionegro, provocando la colisión que llevó al cierre de este corredor vial.