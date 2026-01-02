El nuevo rector encargado de la UdeA, ¿cuota de la exministra de Salud Carolina Corcho?

Hasta ahora ningún estamento relacionado con la Universidad de Antioquia se ha pronunciado sobre la especie de “golpe de Estado” que le dio el Gobierno Nacional a quienes venían fungiendo como directivos de este claustro ni sobre la designación del médico Héctor Iván García como rector encargado. Le recomendamos leer: ¿Qué busca el gobierno Petro con el golpe a la rectoría y la liberación de recursos a la UdeA? Ni siquiera el propio rector depuesto, John Jairo Arboleda, se ha manifestado al respecto, pues, según una fuente consultada por EL COLOMBIANO, cualquier expresión al respecto de su parte podría interpretarse como que ya se dio por notificado de la decisión del Ministerio de Educación y por tanto podría entrar a ejercer de manera inmediata su sucesor. La determinación de separar de la administración a Arboleda se conoció el 30 de diciembre pasado, tras una resolución que emitió al respecto el Ministerio de Educación, separando a Arboleda de su cargo, bajo el argumento de que en buena parte la crisis financiera que vive la principal universidad pública de Antioquia habría sido provocada por malos manejos.

De hecho, un informe enviado por la supervisora el primero de diciembre pasado habla de presuntos presupuestos ficticios y nóminas paralelas, entre otras posibles irregularidades. Existen versiones de que el nombre del médico García habría sido sugerido por la exministra de salud Carolina Corcho, lo cual puede tener sentido si se tiene en cuenta que ambos son viejos conocidos. Él fue su profesor en la Facultad de Medicina de la UdeA y en la hoja de vida de ella figura por los menos una investigación en la cual ella participó, siendo García cabeza del proyecto.

Jorge Iván Posada, quien es directivo de la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas) y ha sido compañero de García en el Consejo de la Facultad de Medicina, confirma que, efectivamente, Corcho y García tienen contacto desde la década de 1990 y ambos participaron en la formulación de un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. No obstante, difiere en pensar que su postulación para la Rectoría de la UdeA haya sido impuesta por Corcho, ya que no es el único canal de contacto que ha tenido con el Gobierno Nacional. Es más, según Posada, García también es bien conocido por el ministro de Educación, Daniel Rojas, con quien ha interactuado en escenarios donde el primero ha actuado como parte del Consejo de Facultad; lo mismo que con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque ha dirigido varios proyectos para esa cartera. También le sugerimos ver: Gobierno Nacional giró $70.000 millones para el rescate financiero de la UdeA: ¿por qué no lo hizo antes? “Héctor tiene los suficientes méritos para haber sido elegido por Petro y por el Ministro de Educación en la Rectoría de la universidad, entonces creo que no era ni siquiera necesaria la intervención de Carolina Corcho”, expresó Posada. No obstante que ya se han anunciado varias demandas a la resolución de “toma” de la UdeA, incluso por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, algunos ven como algo relativamente positivo que el Gobierno haya puesto a dirigir este claustro a una persona con un conocimiento profundo de la institución y que al parecer tiene el respeto de la comunidad universitaria.

¿Qué ha hecho Héctor Iván García?

Con 67 años de edad, Héctor Iván García, ha pasado prácticamente medio siglo ligado con la Universidad de Antioquia, como quiera que hizo su bachillerato en el Liceo Antioqueño, que depende de esta. Después hizo su pregrado en medicina allí mismo y cursó las maestrías en Salud Pública y Epidemiología. Ha combinado la dedicación a la medicina con un profundo sentido del trabajo por el bien de la sociedad, según destacan quienes lo conocen. Le recomendamos leer: Así es como Petro intenta tomarse las universidades públicas del país Fue alumno del salubrista y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, lo mismo que de Saúl Franco, quien hizo parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que se conformó a partir de los Acuerdos de Paz con las Farc. Aunque hizo un receso para ir a dirigir algunos hospitales como los de Ituango y Angostura, después volvió y lleva tres décadas como profesor titular, desde 1995, un periodo en el cual no ha estado ausente de las discusiones sobre el devenir de la alma máter. De hecho, desde su vinculación como docente se vinculó con la Asociación de Profesores y ha integrado el Consejo de la Facultad de Medicina en varios periodos. Fue creador de la Mesa de Trabajo por la Facultad de Medicina y participó activamente del proceso de renovación curricular en esa dependencia, pero además lideró la creación de las cátedras Salud y Sociedad y de Epidemiología Clínica. Igualmente, fue cofundador del Grupo de Investigación en Violencia Urbana (1998) que reunió a varias universidades del país, entre muchas otras actividades donde se evidencia esa ligazón de los asuntos de la salud con los determinantes sociales y políticos. Además, le puede interesar: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar? Está catalogado como investigador Senior, con casi cien publicaciones nacionales e internacionales, lo mismo que 23 distinciones y reconocimientos. Posada conceptuó que conociendo el talante de García y el interés que este podría tener por volver a sus labores académicas lo más pronto posible, su permanencia como rector de la UdeA no se prolongaría mucho en el tiempo. Otra fuente que coincide con ese concepto indicó que posiblemente sea solo mientras que se da la transición, con una nueva elección de rector, si acaso no salen adelante las demandas que ya se han anunciado.

