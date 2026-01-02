El nuevo rector encargado de la UdeA, ¿cuota de la exministra de Salud Carolina Corcho?

Hasta ahora ningún estamento relacionado con la Universidad de Antioquia se ha pronunciado sobre la especie de “golpe de Estado” que le dio el Gobierno Nacional a quienes venían fungiendo como directivos de este claustro ni sobre la designación del médico Héctor Iván García como rector encargado.
Ni siquiera el propio rector depuesto, John Jairo Arboleda, se ha manifestado al respecto, pues, según una fuente consultada por EL COLOMBIANO, cualquier expresión al respecto de su parte podría interpretarse como que ya se dio por notificado de la decisión del Ministerio de Educación y por tanto podría entrar a ejercer de manera inmediata su sucesor.
La determinación de separar de la administración a Arboleda se conoció el 30 de diciembre pasado, tras una resolución que emitió al respecto el Ministerio de Educación, separando a Arboleda de su cargo, bajo el argumento de que en buena parte la crisis financiera que vive la principal universidad pública de Antioquia habría sido provocada por malos manejos.