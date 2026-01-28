Con seis votos en contra, Consejo Superior de la U. de A. rechaza renuncia de John Jairo Arboleda: ¿qué pasará ahora?

Con la mayoría de votos en contra, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia decidió no aceptar la renuncia presentada por John Jairo Arboleda, quien se apartó del cargo el pasado viernes 16 de enero con una sentida carta donde anunció su decisión argumentando que se debía a la difícil situación que atravesó en medio de la controversia por su salida y el déficit financiero de la universidad. Según la Asamblea de Estudiantes, la decisión del máximo órgano de gobierno de la U. de A. estuvo marcada por posiciones divididas. Mientras algunos representantes manifestaron su rechazo a las motivaciones expuestas por Arboleda para dejar el cargo, otros argumentaron que aceptar la renuncia en los términos presentados representaría una vulneración a la autonomía universitaria.

Le puede interesar: John Jairo Arboleda presentó la renuncia a la rectoría de la U. de A: tenía escrita la carta hace 10 días En total fueron 9 votos, de los cuales tres fueron a favor. El voto favorable provino del estudiantado, el representante de los egresados y del representante de las directivas académicas. En contra se pronunciaron la Gobernación de Antioquia, el sector empresarial, el Ministerio de Educación, el delegado del Gobierno Nacional, Wilmar Mejía, los profesores y el exrector, Jaime Restrepo Cuartas. Los estudiantes representantes manifestaron que su respaldo a la renuncia del rector hace parte de una exigencia colectiva surgida tras meses de movilización y protesta al interior de la universidad. A través de un comunicado público, la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia calificó la renuncia de Arboleda como “un logro”, señalando que su gestión estuvo marcada por una supuesta negligencia administrativa. Por su parte, la Asamblea de Profesores rechazó la renuncia y solicitó expresamente al CSU no aceptarla. De acuerdo con María Isabel Duque, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y representante de los profesores ante el Consejo Superior, el objetivo es que Arboleda asuma su responsabilidad y permanezca vinculado a la universidad como docente mientras avanzan las investigaciones y el proceso de inspección y vigilancia especial impuesto por el Ministerio de Educación. Además, la docente expresó que el desacuerdo también radica en los argumentos dados en la carta de renuncia de Arboleda. Lea más: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar? “Se mencionan presiones y supuestas ilegalidades sin señalar responsables ni pruebas. Hasta que un juez no diga lo contrario, la medida del Ministerio es legal, pues está sustentada en la Ley 1740. Una renuncia podría dificultar que se esclarezcan responsabilidades y que se entregue la información que el Ministerio está solicitando”, señaló.

¿Qué pasará de aquí en adelante?