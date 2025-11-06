¿El Hombre Creador de Energía, la emblemática escultura de la UdeA, está sufriendo deterioro? Esto aclara la universidad

Dejando de lado a los gordos de Botero, no existe en Medellín una escultura más emblemática, más fotografiada, más reconocida ni que haga parte activa de la memoria y recuerdos de tantas familias como El Hombre Creador de Energía, la monumental obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. La escultura que comenzó a levantarse en 1968, en medio de la inauguración de la ciudadela de la Universidad de Antioquia, y que estuvo lista en 1971, está en absolutamente todo lo relacionado con la UdeA: en el infaltable ritual de los graduados, en documentos y publicaciones, en uniformes y souvenirs y en decenas de obras que a su modo la han reinterpretado. Pero en las últimas semanas estudiantes, docentes y visitantes han observado con preocupación el aspecto de la escultura, preguntándose si el color marrón oscuro que presenta actualmente tiene que ver con algún tipo de deterioro o un posible proceso de oxidación anormal.

Según explicó a EL COLOMBIANO Edwin Úsuga Moreno, jefe de División de Infraestructura y Logística de la UdeA, Edwin Úsuga Moreno, el color marrón que se observa en algunas zonas de la escultura corresponde a procesos naturales de corrosión, propios de su exposición al medio ambiente. Úsuga detalló que este “fenómeno ocurre por la interacción del agua con ciertos materiales de la obra y factores atmosféricos, y se presenta principalmente en las áreas de contacto directo con el agua impulsada por los equipos electromecánicos”. El funcionario de la UdeA recalcó que aunque se evidencia corrosión superficial, “esta no ha comprometido la estructura interna de la escultura”.

La vicerrectoría Administrativa reiteraron que no se han identificado factores adicionales que contribuyan al deterioro de la obra, más allá de los propios de su exposición al aire libre y el paso del tiempo.

También descartaron que se trate de falta de mantenimiento, pues aseguraron desde la institución educativa que el último registro de mantenimiento preventivo fue en septiembre 2025. En esa ocasión se realizaron actividades de inspección, diagnóstico y análisis patológico del estado general y estructural de la escultura.

