Atención | Tres incendios en el Valle de Aburrá: uno en el Hotel Nutibara Express

Las emergencias de la tarde y noche de este viernes 10 de abril pusieron a correr a los socorristas de la ciudad y del Valle de Aburrá. Un primer caso se reportó cerca de las 7:40 de la noche en el municipio de Itagüí, específicamente en el barrio Santana. Al sitio llegó personal de bomberos de este municipio que a las 8:00 p.m. ya tenía la novedad controlada. La Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí indicaron que en el sitio de la emergencia funcionaba un antiguo parqueadero pero actualmente operaba una zona de desmontaje de estructuras. Allí había unas máquinas dobladoras y bastante material de fibra de vidrio. Al parecer allí se estaban realizando labores “en caliente”, lo que habría detonado la deflagración horas después. Al sitio se enviaron tres máquinas extintoras, una unidad de rescate y una ambulancia para contener la emergencia y evitar que se propagara a casas vecinas. Por fortuna la emergencia no dejó personas heridas. Actualmente se hace acompañamiento técnico para la evaluación de daños. Lea también: ¡Se fue contra un muro! Accidente en Robledo dejó dos heridos La segunda emergencia se registró en el séptimo piso del hotel Nutibara Express, en el Parque Berrío, justo al lado del hotel Nutibara. Tres tripulaciones de bomberos atienden aún la emergencia. Se confirmó que una adulta mayor resultó afectada por inhalación de gases. Cabe recordar que el tercer incendio se presentó en la tarde de este viernes en el barrio Las Independencias de la comuna San Javier. El fuego afectó cuatro viviendas. Por fortuna no hubo lesionados. Las llamas fueron visibles desde diferentes zonas del occidente de la ciudad.