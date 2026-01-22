Toque de queda, ley seca y hasta recompensas en un municipio del Urabá antioqueño por recientes disturbios

Es por eso que la Administración Municipal, después de un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo este jueves 22 de enero, adoptó múltiples medidas para garantizar el orden en el territorio.

La adjudicación de las tierras dentro de la hacienda es lo que tiene inconformes a muchos habitantes de este municipio del Urabá antioqueño, tanto, que en menos de tres días invadieron el predio dos veces, ocasionando disturbios que derivaron en la captura de 13 personas.

En la historia reciente, Necoclí no había vivido una época tan crítica como la de ahora. Y es que todo, o gran parte de lo que sucede, es a raíz de la Hacienda Virgen del Cobre, lugar que perteneció al testaferro y socio de Pablo Escobar, José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, y sirvió como uno de los más grandes centros de reuniones entre paramilitares.

La primera es un plan de recompensas de hasta $10 millones por información que posibilite la ubicación, identificación y judicialización de los responsables de los desmanes en Necoclí, quienes, entre tantas alteraciones, además de invadir la Hacienda de la Virgen del Cobre, han ocasionado daño en bienes ajenos y afectación a la movilidad, obstruyendo con múltiples objetos vías principales.

Otras de las medidas son el toque de queda nocturno y la ley seca, esto establecido bajo el Decreto No. 017 del 22 de enero de 2026. La Alcaldía de Necoclí especificó que el toque de queda será indefinido hasta que el orden público en el municipio se restablezca, y regirá todos los días desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., tiempo en el que se prohíbe la circulación en toda vía o sector, claro está, con algunas excepciones.

La ley seca, que restringe la venta y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y locales comerciales, aplica en el mismo horario que la medida anteriormente expuesta, y también se interpone de manera indefinida.

“La Administración Municipal reitera que estas medidas se toman por la vida, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y tienen como propósito prevenir disturbios, facilitar la labor de las autoridades y garantizar la convivencia pacífica”, dijo la Alcaldía de Necoclí a través de un comunicado.

Entre tanto, la zozobra en esta localidad del Urabá antioqueño sigue presente, y se espera que con las acciones interpuestas por parte de las autoridades, las aguas se calmen, así sea un poco.