TEDxRionegro: Mentes que transforman el Oriente antioqueño

El evento se llevará a cabo en el Auditorio de Innovación de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y busca poner en conversación las ideas y el talento de quienes están detrás de un crecimiento regional y nacional que suele medirse en cifras de PIB. El Oriente antioqueño actualmente genera el 11 % del PIB del departamento, con $30,02 billones en 2025 . A esto se suman una tasa de desempleo de 3,7 % , una expansión sostenida de su tejido empresarial y un aeropuerto que movilizó más de 14,5 millones de pasajeros . Le puede interesar: TEDxMedellín celebra 10 años democratizando las ideas desde la Comuna 13 hasta el Teatro Metropolitano Pero hay una parte de ese crecimiento que no se puede medir solo en cifras: las ideas que están transformando la ciudad, la región y el país.

El talento que no cabe en las cifras

La idea de llevar TEDx a Rionegro nació de una conversación entre amigos que propició a Luis Miguel Jaramillo, director de TEDxRionegro, a traer las grandes conversaciones sobre ideas y proyectos de impacto en todo el mundo y de la región a casa. Jaramillo conoció las charlas TED en la universidad y mantuvo durante años la convicción de que estas podían transformar cómo se entiende el mundo. Con el tiempo, esa inquietud tomó una forma concreta: “¿Cómo logramos que las grandes conversaciones de ideas que merecen ser compartidas también sucedan en Rionegro?”. “No se trataba solo de replicar un formato que admiramos, se trataba de elevarlo”, dice en entrevista con El Colombiano. Para Jaramillo, después de recorrer el mundo y conocer proyectos inspiradores, llegó un momento en que entendió que esas conversaciones también tenían que existir en su territorio. “No hubo una luz que se encendiera sola, hubo una idea que tomó forma entre varios que creemos en la misión y el propósito de TED”. Es en estos espacios donde el talento adquiere su propia forma. Para Sara María Robledo, por ejemplo, la transformación empieza en la ciencia, pero termina en las personas cuyas vidas puede cambiar. Robledo actualmente es directora del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales ( PECET ) y fue ganadora del título de Antioqueña de Oro en 2024. Lleva casi cuarenta años como investigadora y será una de las presentadoras de la conferencia. “Escogí hablar de mi propósito de vida (...) luego de conocer a una niña con leishmaniasis que escondía su rostro detrás de un pañuelo (...) no quería simplemente hacer investigación para ser publicada en journals, sino hacer investigación para cambiar la vida de quienes más lo necesitan”, afirmó Robledo en entrevista con El Colombiano. Álvaro Osorio, gerente de GoFar, papá y exmánager de J Balvin, también hará parte del evento. Asegura que quiere hacer uso de este espacio como un manifiesto de desarrollo, potencial y honrar los legados. “Yo considero que son legados. Tenemos que aportar al mundo lo que sabemos; enseñar a generar riqueza y plusvalía al producto interno bruto del país (...) apoyar la economía naranja”, dijo Osorio en entrevista con El Colombiano. Camila Erazo, abogada del sector aeroespacial, joven líder de la ONU y exasesora legal de la OCDE , planea usar este espacio a manera de acercar el espacio a los colombianos; que se sienta menos distante y desconocido. “Creo que el espacio no debería ser un tema lejano para los colombianos”. Su razón para venir es la región misma: “Rionegro es precisamente el lugar indicado para tener esta conversación (...) una región con talento, capacidad productiva e innovación en ascenso”, afirma Erazo en entrevista con El Colombiano.

Antes de los 18 minutos

“Detrás de esos 18 minutos hay meses de ese trabajo que nadie ve”, dice Jaramillo. Son cuatro sesiones –tres de construcción y un simulacro– que abren la pregunta: “Si mañana desaparecieras del mundo y solo pudieras dejar una idea a la humanidad, ¿cuál sería?”. “Alguien llega con una idea que solo existe en su cabeza, medio dispersa, y se va con una historia que vale la pena ser compartida”, afirma el director. El simulacro se graba y se califica con una rúbrica de diez criterios, y solo aquellos que cumplan con todos, llegan a la tarima. Se descalifica la publicidad encubierta y los datos sin fuentes.

¿Y después de los 18 minutos?

Más que llenar un auditorio, los speakers esperan que esas ideas continúen circulando cuando se apaguen las luces. Robledo quiere que cada asistente salga “entendiendo que todos tenemos una causa (...) que merece que perseveremos en ella”. Erazo espera que Colombia deje de verse únicamente como “consumidora de tecnología aeroespacial”, mientras que Osorio piensa en un joven de 15 o 20 años entre el público que, después de escuchar las charlas, “vea un nuevo camino”. Entre quienes esperan ocupar una de esas cien sillas está Julián Henao, el mismo residente de Rionegro que conoció el evento por las equis rojas que aparecieron por la ciudad. De la jornada espera salir “con la sensación de que hay una diversidad de líderes académicos, empresariales y sociales que están pensando en el potencial de los colombianos y del territorio de una manera integral”.

Si va a ir