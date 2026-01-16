Por retoma de funciones ambientales en Envigado por Corantioquia, trámites quedarán suspendidos, ¿hasta cuándo?

La autoridad ambiental de Antioquia Corantioquia anunció que retomará de manera directa las funciones de autoridad ambiental en la zona rural del municipio de Envigado.

Con este cambio, los trámites ambientales que se venían adelantando ante la administración municipal de Envigado quedarán suspendidos de manera temporal entre el 13 de enero y el 3 de febrero de 2026. Según la Corporación, este periodo permitirá realizar el empalme institucional y la entrega formal de los expedientes.

Una vez concluido este proceso, la Corporación será la encargada de continuar el relacionamiento con los usuarios y de dar trámite a los procesos en curso.

Para quienes requieran iniciar nuevos trámites ambientales, Corantioquia informó que estos deberán realizarse a través de sus canales oficiales. La atención presencial se prestará en el Punto de Atención al Ciudadano de la sede central, ubicada en la carrera 65 Nro. 44A-32, en Medellín.

Asimismo, estarán habilitados los canales virtuales, a través del correo electrónico atencionalciudadano@corantioquia.gov.co, para aquellos procedimientos que no requieran presencialidad.