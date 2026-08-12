Jericó suspende su tradicional Festival de la Cometa: revisan gravedad de estructuras averiadas por el terremoto

La Alcaldía de Jericó anunció el aplazamiento de su tradicional Festival de la Cometa debido a la emergencia provocada por el reciente terremoto, en solidaridad con las víctimas, la revisión de algunas estructuras y las limitaciones operativas que no garantizan la seguridad de los asistentes.

Este evento, que se realizaría entre el 14 y el 17 de agosto, combina tradición, cultura y entretenimiento. Entre sus actividades más representativas están el concurso de cometas, el de sancochos y el Festival de la Trova “Guarniel de Oro”, así como el desfile de comparsas.

La decisión fue tomada de manera unánime por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. El alcalde, Sebastián Garcés Piedrahíta, pidió al sector comercial, los turistas, los organizadores y los aliados del evento comprensión, y destacó la importancia de la solidaridad con las comunidades afectadas por la tragedia.

“No hemos culminado de realizar las visitas de familias campesinas y habitantes de nuestro pueblo, cuyas viviendas han sido afectadas. Templos y muchas edificaciones patrimoniales que presentan unas situaciones que ameritan un análisis profundo. El Morro El Salvador, nuestro lugar más icónico, también viene siendo evaluado para determinar las consecuencias de este evento sísmico”, indicó.