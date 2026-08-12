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Jericó suspende su tradicional Festival de la Cometa: revisan gravedad de estructuras averiadas por el terremoto

La Alcaldía de este municipio indicó que la decisión también la toman por solidaridad con las víctimas y personas afectadas.

  • El tradicional Festival de la Cometa de Jericó estaba estipulado realizarse entre el 14 y el 17 de agosto. Esperaban más de 1.000 asistentes. Foto El Colombiano.
    El tradicional Festival de la Cometa de Jericó estaba estipulado realizarse entre el 14 y el 17 de agosto. Esperaban más de 1.000 asistentes. Foto El Colombiano.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Alcaldía de Jericó anunció el aplazamiento de su tradicional Festival de la Cometa debido a la emergencia provocada por el reciente terremoto, en solidaridad con las víctimas, la revisión de algunas estructuras y las limitaciones operativas que no garantizan la seguridad de los asistentes.

Este evento, que se realizaría entre el 14 y el 17 de agosto, combina tradición, cultura y entretenimiento. Entre sus actividades más representativas están el concurso de cometas, el de sancochos y el Festival de la Trova “Guarniel de Oro”, así como el desfile de comparsas.

La decisión fue tomada de manera unánime por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. El alcalde, Sebastián Garcés Piedrahíta, pidió al sector comercial, los turistas, los organizadores y los aliados del evento comprensión, y destacó la importancia de la solidaridad con las comunidades afectadas por la tragedia.

“No hemos culminado de realizar las visitas de familias campesinas y habitantes de nuestro pueblo, cuyas viviendas han sido afectadas. Templos y muchas edificaciones patrimoniales que presentan unas situaciones que ameritan un análisis profundo. El Morro El Salvador, nuestro lugar más icónico, también viene siendo evaluado para determinar las consecuencias de este evento sísmico”, indicó.

A las dificultades para realizar el festival, se suma que para esta edición el principal invitado es la feria de Manizales, una de las ciudades donde más impacto tuvo este terremoto.

“Las capacidades de la fuerza y demás organismos de socorro, del orden nacional y departamental, están concentrando su atención en este evento que a todos nos ha conmovido drásticamente”, explicó.

Garcés, además, mencionó que a estas dificultades se suma la alerta roja hospitalaria y la alta demanda de atención médica en Medellín, identificada como epicentro del movimiento sísmico.

“Todo esto también limita nuestra capacidad de propiciar un espacio como el Festival de la Cometa, donde tenemos a 1.000 visitantes y no podemos prestarles a ellos unas condiciones de seguridad adecuadas”, enfatizó Garcés.

Siga leyendo: Ampliación de reconocido museo de Jericó se inspiró en referente de Nueva York

La Administración local proyecta realizar el festival en octubre, durante la semana de receso escolar, si las condiciones lo permiten. Asimismo, el Comité de Gestión del Riesgo informó que Jericó tampoco cuenta con la capacidad técnica y operativa necesaria para recibir una etapa de la Vuelta a Colombia.

“Dejaremos claridad sobre la situación actual del municipio y las limitaciones operativas, técnicas que hoy en día tenemos. Esperamos que en las próximas semanas todo se normalice y que vuelvan a tener ocasión en nuestro pueblo esos eventos que nos llenan de alegría”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Alcaldía de Jericó decidió aplazar el tradicional Festival de la Cometa?
La decisión se tomó de manera unánime en el Comité Municipal de Gestión del Riesgo por solidaridad con las víctimas del reciente terremoto, las limitaciones operativas de los organismos de socorro y la necesidad de priorizar la evaluación técnica de viviendas, templos, edificaciones patrimoniales y el Morro El Salvador. Además, las alertas hospitalarias regionales no garantizaban las condiciones de seguridad para los asistentes.
¿Qué otras actividades o eventos del municipio se vieron impactados por esta emergencia?
La participación de la Feria de Manizales (ciudad invitada de honor y muy afectada por el sismo) se vio comprometida. Asimismo, la administración local informó que Jericó debió renunciar a recibir una etapa de la Vuelta a Colombia debido a la falta de capacidad técnica y logística en este momento.
¿Para qué fecha se reprogramó el evento y qué busca la administración municipal con estas medidas?
El Festival de la Cometa se proyecta realizar en octubre, durante la semana de receso escolar, siempre que las condiciones de seguridad y reconstrucción lo permitan. La administración busca concentrar los recursos en atender a las familias afectadas y estabilizar las estructuras del municipio antes de recibir eventos masivos.

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