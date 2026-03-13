Suboficial del Ejército habría accedido a una investigación para extorsionar a finquero en Antioquia

Un juez envió a la cárcel bajo medida de aseguramiento a un suboficial del Ejército por presuntamente utilizar información reservada de una investigación para extorsionar a un finquero en Antioquia.
Según narró la Fiscalía, el caso se remonta a mayo del año pasado, cuando el uniformado, un cabo primero, habría accedido a información de una investigación que adelantaba el CTI.
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El caso se asociaba al desmantelamiento de un matadero ilegal ubicado en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.