Tres soldados heridos en un pueblo de Antioquia tras activación de un campo minado

Durante la mañana de este jueves 22 de enero, mientras uniformados del Comando de la Séptima División del Ejército llevaban a cabo sus operaciones en zona rural del municipio de Anorí en la vereda Los Trozos, se activó un campo minado que dejó a tres de ellos heridos.
Lea más: Estaban exhumando un cadáver en un pueblo de Antioquia y se armó trifulca: hubo 4 heridos
De acuerdo con las versiones oficiales, se presume que los dispositivos explosivos habrían sido instalados por la “comisión mixta” que se compone, al parecer, por el Frente Héroes y Mártires de Anorí, del ELN, y por la Estructura Residual 36, de las disidencias de las FARC.