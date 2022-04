Pero salvarse de la avalancha no fue sencillo para Hernán Darío, quien estuvo a punto de quedar atrapado entre la palizada y las barrancas de este campamento, arrasado por el agua que en su vida se imaginaron ver pasar por esta pequeña quebrada.

“Cuando salgo, veo una ola inmensa de alta, muy grande. Entonces yo me tiré a huir hacia la barranca, a salir hacia lo alto y un techo no me dejó y me tiró contra la barranca. Luego, dos palos me aprisionaron el cuello. Gracias a Dios le pedí fuerzas y reventé un palo y salí de ahí”, manifestó este hombre, uno de los 10 lesionados que dejó esta emergencia invernal.

Ya con las fuerzas que le quedaban, atendió el clamor de una de sus compañeras, que estaba siendo arrastrada por el agua y acudió a salvar su vida.

Carvajal expresó: “Cuando reventé los palos, saqué un pie que me iba a quedar otra vez atrapado, una compañera me pidió ayuda. Comenzó a gritar ‘¡ayúdeme, ayúdeme!’ Me fui para donde estaba, la logré sacar”.

Estado de salud de otro de los sobrevivientes

Otra de las personas lesionadas en esta emergencia, un hombre de 48 años, fue trasladada a la Clínica León XIII, de Medellín, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable, según el reporte médico.