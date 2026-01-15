Salas de urgencias de 27 hospitales de Antioquia superaron el 100% de ocupación

Los hospitales antioqueños arrancaron el año contra las cuerdas. A la fuerte presión en sus servicios, que solamente en cuanto a salas de urgencias se mantienen desbordados en las principales instituciones, se sumó ayer un nuevo dato que reveló cómo las deudas de las EPS —sobre todo aquellas en poder del Gobierno Nacional— siguen creciendo sin control.
Tan solo en materia de ocupación, los datos durante la mañana del jueves 15 de enero daban cuenta de una congestión generalizada en las principales entidades de Medellín y Antioquia.
Si bien dichas ocupaciones suelen fluctuar a lo largo del día, de acuerdo con un reporte consolidado poco antes del mediodía, las salas de urgencias del Hospital San Vicente Fundación (247%); Metrosalud de Belén (238%), Nuevo Occidente (209%), Castilla (190%), San Javier (160%); la Clínica del Norte en Bello (158%); la Clínica Cardiovid (153%); el Hospital General de Medellín (147%) y la Clínica Nuevo Sagrado Corazón (142%), eran algunas de las más afectadas.