El 2020 quedará en la piel del Suroeste como una cicatriz, un corte cerca del corazón causado por el puñal de la violencia y el flagelante recuerdo de haber sido la subregión antioqueña con el mayor aumento en el índice de asesinatos.

El año cerró con 311 homicidios, lo que implicó un incremento del 38,2% con respecto a 2019, cuando ocurrieron 225, según la Gobernación.

En 14 de sus 23 municipios hubo más muertes violentas. Entre los más golpeados estuvieron Andes, con aumento del 17,6% (40 casos contra 34 del año antepasado); Ciudad Bolívar, con 53,3% (46 vs 30); Salgar, 58,3% (19 vs 12); Urrao, 73,7% (33 vs 19); Fredonia, 166,7% (16 vs 6); y Betania, con 207,7% (40 vs 13).

La lista de los crímenes más atroces la encabeza la masacre de 10 personas en una finca cafetera de la vereda La Julia, en Betania, cometida el 22 de noviembre; y dos cuádruples homicidios perpetrados en la vereda La Margarita, de Salgar (febrero 26), y en el corregimiento Farallones, de Ciudad Bolívar (junio 15).

La principal causa de estos hechos fueron las disputas entre narcotraficantes, por el control de las plazas de vicio y los corredores de movilidad. En la contienda participaron el clan del Golfo y varios de sus comandantes disidentes, así como grupos locales del Suroeste y estructuras procedentes del Valle de Aburrá.

La cosecha cafetera - que incrementó el flujo de personas al campo - y las prioridades de vigilancia que impuso la pandemia, dificultaron el control de la Fuerza Pública.

Después de lo sucedido, ¿cómo inició el 2021 esta subregión? ¿Volverán a abrirse las heridas, o cicatrizarán con el ungüento de la seguridad?