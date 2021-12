A un médico en Medellín lo habrían extorsionado para no revelar su orientación sexual

Los hechos ocurrieron en Medellín y en esa primera llamada, Palacios Palacios le habría exigido al médico de 37 años encontrarse con él y le advirtió que de no aceptar instauraría una denuncia en su contra, por presuntamente haber sostenido relaciones sexuales cuando este tenía 16 años de edad.

El presunto victimario le habría exigido entonces al médico que le pagara sus estudios de barbería, todos los materiales que le solicitaran y que además le diera dinero para comprar una moto que valía unos $12 millones. Entre el 10 y el 25 de noviembre el médico le consignó $4.340.000.

Dos semanas después, el 9 de diciembre pasado, el presunto victimario se presentó al sitio de trabajo de la víctima y, de manera agresiva, según las pesquisas de la Fiscalía, le exigió $12 millones, a cambio de no hacer pública su orientación sexual y no dañarle su reputación, además le manifestó que no se retiraría del lugar sin el dinero.

El médico accedió a entregarle $2.000.000, pero justo en ese momento Palacios Palacios fue sorprendido por miembros de la Policía, que lo capturaron en flagrancia.