Secuestraron a 48 personas este año en Antioquia: 26 más que en 2024

Dos hombres, vestidos de policías, sacaron de su vivienda en Marinilla, Oriente antioqueño, a Sebastián López Jaramillo para secuestrarlo. Este hecho fue uno de los 48 raptos, en todas sus modalidades, que se han presentado este año en Antioquia, lo que representa un incremento de 26 casos si se comparan las estadísticas con 2024. De hecho, este es un fenómeno que va en incremento en los últimos años. De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, desde 2021 este flagelo va al alza en Antioquia y se prevé que este 2025 sea uno de los años con mayor cantidad de casos, solo superado por los 54 que se registraron en todo 2023. El año pasado fueron 39 casos totales al 31 de diciembre (22 con corte al 31 de octubre); y tanto en 2022 como en 2021 fueron 31 secuestros.

Uno de los casos más delicados ocurrido este año fue el de López Jaramillo, a quien secuestraron presuntos integrantes de la banda El Mesa. A los dos días lo encontraron asesinado en la vía Medellín-Concepción, a la altura de la vereda La Cejita, de esta localidad del Oriente antioqueño. Si bien sus familiares indicaron que se contactaron con ellos para cobrarles dinero, las autoridades incluyeron este secuestro en los siete extorsivos que se han registrado en el municipio de Marinilla, siendo el segundo municipio con más casos de este tipo, solo superado por Medellín, que tiene 16. En total se han contabilizado 42 casos de secuestros extorsivos, mientras que en 2024 se contabilizaban 17, con corte al 31 de octubre, lo que marca un alza del 147% de este tipo de delito en Antioquia. Entérese: ¿Crimen relacionado? Hallaron un joven asesinado en Concepción En el Valle de Aburrá se concentraron 19 de los casos, ya que además de los 16 de Medellín, ocurrieron de a un caso en Copacabana y Caldas. El Oriente antioqueño, con su conflicto entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa, ha dejado 14 raptos, a cuenta de los siete de Marinilla, los tres en San Luis y de a dos casos en San Vicente Ferrer y El Santuario, todos territorios donde se concentra esta disputa. El Occidente contabiliza cuatro casos, el Nordeste tres y el Suroeste dos. En el Magdalena Medio va un caso y ocurrió en Puerto Berrío.

Según las autoridades departamentales, en la mayoría de estos secuestros se busca que sean de algunas horas, mientras los delincuentes buscan obtener algún beneficio económico como que la familia pague por la liberación o hurtarle las pertenencias a sus víctimas. Son pocos los casos en los cuales los raptos son de larga duración, esto por los operativos policiales y militares que se activan una vez se realiza la denuncia. En cuanto a los catalogados secuestros simples, es decir, aquellos que están enfrascados en temas de conflicto o circunstancias personales sin busca de beneficios económicos, este año van seis casos, uno más que los ocurridos hace un año. Esta modalidad sí va en constante reducción y apenas en este 2025 tuvo un repunte. En 2023 fueron 17 casos, en 2022 se contabilizaron siete y en 2021 fueron ocho. Le puede interesar: Lo habrían citado a falso trabajo para reclutarlo en el Clan del Golfo en el Bajo Cauca De los casos ocurridos durante este 2025, dos se presentaron en Medellín y de a un caso en Bello, Sabaneta, Santa Rosa de Osos y Santa Fe de Antioquia, de acuerdo con la información oficial. Para evitar que estos secuestros se sigan presentando, desde la Policía y el Ejército avanzan en las estrategias de despliegue y apoyo para evitar que grupos criminales como disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y grupos criminales puedan tener puntos estratégicos para materializar estos secuestros en Antioquia.

Los rescates

Pero no todos los casos de retención ilegal en Antioquia han terminado como el de López Jaramillo. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), este año se han producido seis liberaciones, producto de cinco casos ocurridos en el departamento y que están relacionados directamente con el conflicto armado.