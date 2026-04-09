Ordenan devolver quiosco del parque en San Rafael al municipio tras 24 años de contrato ilegal

El quiosco del parque principal de San Rafael, Antioquia, deberá volver a manos del municipio tras casi 27 años de ocupación. Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Antioquia, que anuló el contrato de arrendamiento por incluir una cláusula de renovación automática que no es válida en este tipo de acuerdos públicos.
El contrato se firmó el 3 de junio de 1999 por tres años. Sin embargo, incluía una prórroga automática que, según el Tribunal, va en contra de la ley. En la sentencia se explica que las entidades públicas no pueden firmar contratos con este tipo de cláusulas. Por eso, en la práctica, el acuerdo había perdido vigencia desde 2002.