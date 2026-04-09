Sabaneta cumplió tres años sin homicidios por sicariato, ¿logro de estrategia de seguridad?

Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, lleva tres años completos sin que dentro de su territorio se presente ni un episodio de sicariato, según informó el alcalde, Alder Cruz.

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En un mensaje que publicó el mandatario en las redes sociales, añadió que la mayoría de las muertes provocadas en ese municipio se presentaron en contextos de problemas de intolerancia entre vecinos, amigos o incluso familiares, siendo algo que concita toda la atención de su administración a través de programas de convivencia.

El portal SabanetaHoy menciona que los datos de asesinatos “por encargo” tomaron como base cifras oficiales de casos ocurridos entre febrero de 2023 y febrero de 2026 y que la totalidad de los incidentes fueron judicializados, determinando qué estructura delincuencial los cometió.

Igualmente, el sitio indica con base en cifras oficiales de la Policía, que Sabaneta ha tenido una reducción del 84 por ciento en la tasa de homicidios en los últimos años.

“Mientras en 2018 la tasa era de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, para 2025 se redujo a 3 por cada 100.000 habitantes, reflejando una disminución significativa en este delito”, apunta el sitio web.

También, el alcalde Cruz detalló que el hurto a personas se redujo en más del 47 por ciento en algunos meses, el hurto a residencias lo hizo en más del 37 por ciento y el hurto a automotores en más de 27 por ciento.

Pero adicionalmente, habría ocurrido una mejoría importante en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía como resultado de la estrategia de seguridad de su alcaldía.

“Usted sale y habla con la ciudadanía y la ciudadanía tiene una percepción de seguridad efectiva muy alta porque saben que cada centímetro de esta ciudad está siendo monitoreado por una cámara de última generación, lo cual nos ha convertido en la ciudad por metro cuadrado con mayor grado de vigilancia y monitoreo por parte de una central de monitoreo de última generación”, apuntó.

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Como parte complementaria de esa estrategia, los resultados positivos en cuanto a capturas también son difundidos en tiempo real, lo cual ha restaurado la confianza en la Fuerza Pública y la institucionalidad.