Rionegro (Antioquia) tiene ruta del café en su centro histórico: estos son los establecimientos incluidos

Rionegro no es el municipio más cafetero de Antioquia, pero huele a café. Su clima y la tradición paisa hacen que esta sea la bebida predilecta allí, y todo un motor del comercio con una nutrida oferta de producto de origen.

Esa gran variedad y la calidad del grano que se comercializa, así como establecimientos de primer nivel, llevaron a que empresarios y propietarios de cafés del centro histórico de esta localidad del oriente de Antioquia, con apoyo de la Alcaldía, crearan la ruta “Rionegro, Café con Historia”, una estrategia que conecta 21 negocios con el patrimonio arquitectónico, la memoria y la vida cotidiana.

Si bien el programa va del 14 al 27 de septiembre, la idea es que el recorrido turístico sea permanente, con el propósito de dinamizar este sector, fortalecer la oferta turística del municipio y poner en valor el patrimonio y la identidad local.

En esta ruta participan Messtizo Espresso Bar, Artesano Espresso, Casa Madre Café, Capriccio, Le Café, Café Regional, Tamper Café de Paso, Fugga Café, Café 1863, The Raven Coffee, Grano y Café, Café Colonial, Ser Ahí, Laforêt Café, Café Diluca, Ancestros, Coffesam, 9 Bares Libros y Café, Rose Café Vino, Cuarzzo Café Brunch y Café...Tal.

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Yised Baena, secretaria de Desarrollo Económico, explicó que los 21 establecimientos participantes ofrecerán combos especiales a precios preferenciales, una oportunidad para que propios y visitantes recorran las calles y plazas del Centro Histórico mientras conocen la oferta de los cafés vinculados a la iniciativa.

“Queremos que la comunidad vuelva al centro, que lo camine, que lo disfrute y que se apropie de él. Porque Rionegro tiene patrimonio, arquitectura, gastronomía, historia y una riqueza cultural que merece ser conocida y vivida”, comentó.

Además de hacer parte de la agenda, los cafés seleccionados tendrán una visibilización de su marca y varios de ellos participarán en ferias de emprendimiento.

“Este esfuerzo conjunto nos permite avanzar en procesos de gobernanza, participación y promoción territorial, poniendo en valor no solo a los establecimientos, sino también a todos los actores, espacios y dinámicas que hacen parte de nuestro Centro Histórico”, agregó Baena.

La ruta propone una experiencia que va más allá del consumo: invita a detenerse, observar la arquitectura, reconocer los lugares tradicionales y acercarse a las historias que hacen parte de la identidad rionegrera.

El propósito de esta iniciativa también es que habitantes y visitantes vivan el centro de una manera distinta: caminar sus calles, sentarse a tomar un café, conocer nuevos establecimientos y reconocer en cada recorrido parte de la historia que permanece viva en el municipio.

Para facilitar la experiencia, se encuentra disponible el mapa oficial de Rionegro, Café con Historia, en el que se pueden consultar los 21 establecimientos participantes y planear el recorrido por el Centro Histórico.

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