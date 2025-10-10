Persecución en Turbo: Policía interceptó a cuatro presuntos ladrones con $80 millones en objetos y joyas

En una redada relámpago, agentes de la Policía en Urabá interceptaron a cuatro personas señaladas de asaltar una casa en Apartadó y llevarse consigo objetos valiosos por más de $80 millones.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá, contó que el operativo fue coordinado desde la central de radio de la institución en esa subregión, luego de que las autoridades fueran alertadas de la presencia de los sospechosos en el sector El Porvenir, en el vecino municipio de Turbo.

En cuestión de minutos, la Policía armó un gran operativo para rodear a un vehículo en el que se desplazaban los presuntos ladrones, que contó con la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales y de Tránsito y Transporte.