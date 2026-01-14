Delincuentes se robaron más de 370 millones de pesos de la finca de Fredy Guarín en Rionegro, Antioquia

El exjugador de la Selección Colombia, Fredy Guarín, fue víctima de los delincuentes. Seis hombres armados ingresaron a su finca en el corregimiento Llanogrande, de Rionegro, Antioquia, mientras él se encontraba con su familia de vacaciones en Cartagena, según dio a conocer el exfutbolista a través de sus redes sociales.
“Hola, mi gente, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer este video, de mucha tristeza y dolor, un poco de impotencia y frustración también. Yo me encontraba de vacaciones con mis hijos en la ciudad de Cartagena y, anoche, pues me entra una llamada de los trabajadores de la finca y me dicen que se nos metieron a la finca y, bueno, obviamente, que el susto fue tremendo”, señaló el exjugador de Envigado, Millonarios, Boca Juniors, Porto, Inter de Milán, entre otros.