Delincuentes se robaron más de 370 millones de pesos de la finca de Fredy Guarín en Rionegro, Antioquia

Seis hombres armados estarían detrás del hecho delictivo registrado en una vereda del sector Llanogrande, mientras el exjugador de la Selección Colombia se encontraba de vacaciones en Cartagena. Se le llevaron trofeos, dinero y otros objetos de valor.

  Fredy Guarín hizo la denuncia a través de las redes sociales del millonario hurto a su vivienda en Llanogrande, Rionegro. En la imagen se ve cómo los delincuentes cargan al mayordomo agredido. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ E INSTAGRAM @FGUARIN13
    Fredy Guarín hizo la denuncia a través de las redes sociales del millonario hurto a su vivienda en Llanogrande, Rionegro. En la imagen se ve cómo los delincuentes cargan al mayordomo agredido. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ E INSTAGRAM @FGUARIN13
  Así fue como se metieron los delincuentes a la propiedad de Guarín, forzando las cerraduras (imagen principal). Dentro de la propiedad, forzaron cajones y sistemas de seguridad (detalle inferior), además de dañar un cuadro donde tenía una de sus camisetas más valiosas (detalle superior). FOTO: TOMADA DE VIDEO DEL INSTAGRAM @FGUARIN13
    Así fue como se metieron los delincuentes a la propiedad de Guarín, forzando las cerraduras (imagen principal). Dentro de la propiedad, forzaron cajones y sistemas de seguridad (detalle inferior), además de dañar un cuadro donde tenía una de sus camisetas más valiosas (detalle superior). FOTO: TOMADA DE VIDEO DEL INSTAGRAM @FGUARIN13
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
bookmark

El exjugador de la Selección Colombia, Fredy Guarín, fue víctima de los delincuentes. Seis hombres armados ingresaron a su finca en el corregimiento Llanogrande, de Rionegro, Antioquia, mientras él se encontraba con su familia de vacaciones en Cartagena, según dio a conocer el exfutbolista a través de sus redes sociales.

“Hola, mi gente, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer este video, de mucha tristeza y dolor, un poco de impotencia y frustración también. Yo me encontraba de vacaciones con mis hijos en la ciudad de Cartagena y, anoche, pues me entra una llamada de los trabajadores de la finca y me dicen que se nos metieron a la finca y, bueno, obviamente, que el susto fue tremendo”, señaló el exjugador de Envigado, Millonarios, Boca Juniors, Porto, Inter de Milán, entre otros.

Los hechos se registraron sobre el mediodía del pasado martes en el sector El Hoyito, de este municipio del Oriente antioqueño, hasta donde llegaron en un vehículo los delincuentes.

Así fue como se metieron los delincuentes a la propiedad de Guarín, forzando las cerraduras (imagen principal). Dentro de la propiedad, forzaron cajones y sistemas de seguridad (detalle inferior), además de dañar un cuadro donde tenía una de sus camisetas más valiosas (detalle superior). FOTO: TOMADA DE VIDEO DEL INSTAGRAM @FGUARIN13
Así fue como se metieron los delincuentes a la propiedad de Guarín, forzando las cerraduras (imagen principal). Dentro de la propiedad, forzaron cajones y sistemas de seguridad (detalle inferior), además de dañar un cuadro donde tenía una de sus camisetas más valiosas (detalle superior). FOTO: TOMADA DE VIDEO DEL INSTAGRAM @FGUARIN13

Guarín, de 39 años, dio a conocer que estas seis personas se metieron a la propiedad, según quedó registrado en un video que difundió a través de sus redes sociales, y se llevaron varios objetos de valor.

Entérese: “El cariño de la gente me hace muy feliz”, Fredy Guarín quien sueña con volver a las canchas

Aseguró que se forzaron cerraduras y dañaron algunas telas de protección que tenía la vivienda, para luego forzar cajones y puertas y llevarse dinero, joyas, trofeos, medallas y un arma de fuego, sin que nadie pudiera intervenir, de acuerdo con la denuncia realizada por el mundialista en Brasil 2014.

Además, agredieron a uno de los mayordomos para poder ingresar a la propiedad, propinándole graves lesiones en su cuerpo, razón por la cual se encuentra hospitalizado en un centro médico de Rionegro. “Está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más”, aseguró.

Luego de enterarse del robo, quien vistiera 58 veces la camiseta de la Selección Colombia entre 2006 y 2015, regresó de sus vacaciones y relató con desconsuelo lo sucedido dentro de su vivienda.

Le puede interesar: “No me dejan entrar a mi casa”, el exfutbolista Fredy Guarín publicó preocupante video en redes sociales

Desde la Policía Antioquia aseguraron que lo robado asciende a los 370 millones de pesos, valor al que se suman los costos por los daños generados a la propiedad y los gastos médicos del mayordomo lesionado.

“Se llevaron muchas cosas. Son materiales, pero son cosas que me he ganado trabajando durante toda la vida. Estoy bastante frustrado, hace mucho no me pasaba esto”, señaló Guarín.

Desde la Policía Antioquia habilitaron la línea celular 314 3587212 y la línea de emergencias 123 para quienes tengan información sobre los responsables de este millonario robo.

