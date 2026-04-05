¿Anla le cobrará a Hidroituango haber evitado inundaciones?

El proceso sancionatorio que hace una semana el gobierno del presidente Gustavo Petro le abrió a Hidroituango tiene, para muchos expertos, un sabor a persecución.
Luego de una intensa andanada de acusaciones que ha durado más de dos meses, en la que el primer mandatario responsabilizó a esa central de las inundaciones ocurridas en departamentos como Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar –aseverando sin pruebas que las mismas serían culpa de un supuesto sobreembalsamiento de la central– la ministra encargada de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, terminó siendo la punta de la lanza de una investigación que podría derivar en sanciones.
Pese a que el anuncio de la funcionaria generó fuerte controversia, e incluso animó a los opositores del proyecto a insistir en desmontarlo, los hechos sujetos de investigación por parte la Anla han generado desconcierto entre conocedores de la central.