El CNE tiene la palabra

Así las cosas, la pelota del proceso revocatorio volvió a quedar en la cancha del Consejo Nacional Electoral, que desde enero pasado estudia las cuentas del comité revocatorio para decidir si emite una certificación que le daría luz verde a ese mecanismo de participación ciudadana.

Publicidad

Hace dos semanas hubo una audiencia para que las partes presentaran sus descargos. Fuentes le han dicho a este diario que en la revisión que hace el CNE se ha logrado determinar que las cuentas del comité revocador sí están ajustadas a los libros presentados, por lo que en pocas semanas se podría dar un visto bueno.

Si la ponencia aterriza en la sala plena del CNE, deberá tener seis de los nueve votos posibles para ser aprobada. Una vez surta esa votación, y quede en firme la certificación de las cuentas del comité promotor, la Registraduría debe solicitar ante el Minhacienda los recursos para proceder a la consulta, trámite que podría llevarse hasta 45 días.

El registrador nacional Alexander Vega ya dijo la semana pasada que aún superando el aval del CNE, la votación ya no podrá darse el mismo día que se eligen senadores y representantes, es decir, el 13 de marzo como lo esperaban los promotores de la iniciativa.

Publicidad

Tampoco será posible que coincida con la elección presidencial. Vega explicó que desde la doctrina electoral no es posible porque como se trata de un mecanismo de participación, y no una elección ordinaria, aquí la abstención tiene un efecto legal que incide en que se alcance o no el umbral requerido para validar la revocatoria.