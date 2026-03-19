SAE recuperó lujosa mansión en Envigado que pertenecería a red ilegal de apuestas y lote de asesinado narco de La Oficina

Este inmueble pertenecía a Marco Benicio Gómez Rodríguez, presunto integrante del grupo delincuencial Los Chanceros, una estructura vinculada a las apuestas ilegales mediante el chance manual en varios municipios de Antioquia.

Una lujosa mansión de 507 metros de extensión, que estaba incluida en un proceso de extinción de dominio, fue recuperada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que esta propiedad estuviera siendo ocupada de manera irregular por familiares de la persona a la que se la habían quitado por lavado de activos.

Por esta razón, la propiedad fue incluida dentro del proceso de extinción de dominio el 17 de junio de 2024 por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en una demanda que incluye a 23 personas y dos establecimientos que tendrían vínculos con esta organización criminal.

El proceso contra Gómez Rodríguez comenzó en 2022, cuando realizaron un operativo contra Los Chanceros por el ejercicio ilícito de actividad monopolística rentística y en las investigaciones se pudo establecer que el procesado habría tenido un papel clave dentro de esta organización.

Entérese: Inmueble del narcotráfico será el primer centro de acogida de niños migrantes en Urabá: más de 100 niños beneficiados

De acuerdo con la SAE, habría participado en la coordinación de la red de distribución, la contratación de vendedores informales, el manejo de los recursos derivado de la actividad ilegal y el pago de las nóminas relacionadas con esta operación.

Además, está siendo procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y actualmente se encuentra en etapa de juzgamiento.

Luego de que se conociera la decisión judicial contra esta propiedad, familiares de Gómez Rodríguez se habían quedado dentro de la misma, aunque el bien ya estuviera a cargo del estado. Cabe destacar que el canon de arrendamiento de este espacio podría superar los 16 millones de pesos y se investiga si en procesado lo habría adquirido con las rentas propias de la venta del chance ilegal.

Cristian Bolívar, coordinador de Diagnóstico y Alistamiento de la Dirección Territorial Occidente de la SAE, explicó que “los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio no pueden ser ocupados sin autorización del Estado. Nuestra obligación es protegerlos y garantizar que permanezcan bajo administración legal mientras la justicia define su situación definitiva”.

Le puede interesar: ¿La SAE vendió a precio de huevo la finca consentida de Pablo Escobar?

Luego de esta diligencia judicial, la vivienda será revisada técnica y jurídicamente para establecer si hubo alguna afectación durante el periodo que estuvo ocupada irregularmente y continuará bajo la administración de esta entidad hasta que, por lo menos, finalice este proceso judicial.