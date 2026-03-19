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SAE recuperó lujosa mansión en Envigado que pertenecería a red ilegal de apuestas y lote de asesinado narco de La Oficina

La propiedad tiene una extensión de 507 metros y pertenecía a un presunto integrante de la banda Los Chanceros. También realizaron un proceso en un predio en Girardota de alias Botija.

  • Esta fue la mansión que recuperó la SAE, luego de que estuviera ocupada irregularmente tras un proceso de extinción de dominio. FOTO: CORTESÍA SAE
    Esta fue la mansión que recuperó la SAE, luego de que estuviera ocupada irregularmente tras un proceso de extinción de dominio. FOTO: CORTESÍA SAE
  • Dentro de este carro fue asesinado Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija o La Firma, el 22 de enero de 2018. Uno de sus bienes, que estaba en poder de la SAE, tuvo que ser recuperado porque estaba siendo invadido ilegalmente. FOTOS: CORTESÍA
    Dentro de este carro fue asesinado Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija o La Firma, el 22 de enero de 2018. Uno de sus bienes, que estaba en poder de la SAE, tuvo que ser recuperado porque estaba siendo invadido ilegalmente. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Una lujosa mansión de 507 metros de extensión, que estaba incluida en un proceso de extinción de dominio, fue recuperada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que esta propiedad estuviera siendo ocupada de manera irregular por familiares de la persona a la que se la habían quitado por lavado de activos.

Este inmueble pertenecía a Marco Benicio Gómez Rodríguez, presunto integrante del grupo delincuencial Los Chanceros, una estructura vinculada a las apuestas ilegales mediante el chance manual en varios municipios de Antioquia.

Por esta razón, la propiedad fue incluida dentro del proceso de extinción de dominio el 17 de junio de 2024 por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en una demanda que incluye a 23 personas y dos establecimientos que tendrían vínculos con esta organización criminal.

El proceso contra Gómez Rodríguez comenzó en 2022, cuando realizaron un operativo contra Los Chanceros por el ejercicio ilícito de actividad monopolística rentística y en las investigaciones se pudo establecer que el procesado habría tenido un papel clave dentro de esta organización.

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De acuerdo con la SAE, habría participado en la coordinación de la red de distribución, la contratación de vendedores informales, el manejo de los recursos derivado de la actividad ilegal y el pago de las nóminas relacionadas con esta operación.

Además, está siendo procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y actualmente se encuentra en etapa de juzgamiento.

Luego de que se conociera la decisión judicial contra esta propiedad, familiares de Gómez Rodríguez se habían quedado dentro de la misma, aunque el bien ya estuviera a cargo del estado. Cabe destacar que el canon de arrendamiento de este espacio podría superar los 16 millones de pesos y se investiga si en procesado lo habría adquirido con las rentas propias de la venta del chance ilegal.

Cristian Bolívar, coordinador de Diagnóstico y Alistamiento de la Dirección Territorial Occidente de la SAE, explicó que “los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio no pueden ser ocupados sin autorización del Estado. Nuestra obligación es protegerlos y garantizar que permanezcan bajo administración legal mientras la justicia define su situación definitiva”.

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Luego de esta diligencia judicial, la vivienda será revisada técnica y jurídicamente para establecer si hubo alguna afectación durante el periodo que estuvo ocupada irregularmente y continuará bajo la administración de esta entidad hasta que, por lo menos, finalice este proceso judicial.

Dentro de este carro fue asesinado Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija o La Firma, el 22 de enero de 2018. Uno de sus bienes, que estaba en poder de la SAE, tuvo que ser recuperado porque estaba siendo invadido ilegalmente. FOTOS: <b>CORTESÍA</b>
Dentro de este carro fue asesinado Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija o La Firma, el 22 de enero de 2018. Uno de sus bienes, que estaba en poder de la SAE, tuvo que ser recuperado porque estaba siendo invadido ilegalmente. FOTOS: CORTESÍA

Recuperaron bien de alias Botija

Pero este no fue el único bien recuperado por la SAE en Antioquia en los últimos días. También ocurrió lo propio con una propiedad de Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija, el asesinado narcotraficante que fue extraditado en 2014 y que había regresado al país cuatro años más tarde, tras cumplir su pena que iba a ser de 10 años.

A este hombre lo capturaron en 2009 por petición de una corte de Tampa, Florida, por el envío de cinco toneladas de cocaína al país norteamericano. En medio de este proceso quedó en manos del estado un gran predio, el cual estaba siendo ocupado irregularmente por invasores que estarían construyendo sus casas.

Las personas fueron desalojadas del terreno, el cual está siendo custodiado por parte de la Policía Nacional con el fin de evitar que este sea ocupado nuevamente de manera irregular, mientras la SAE define si este es destinado a fines legales y transparentes.

En cuanto a alias Botija o La Firma, su muerte ocurrió el 22 de enero de 2018 en el sector de Los Balsos, en la comuna 14 (El Poblado), luego de ser interceptado por sicarios motorizados. Se investiga si esta tendría relación con la captura de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, 46 días antes de este crimen.

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