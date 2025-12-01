Alborada perjudicó el aire y aumentó a siete los quemados por pólvora en Medellín

Nuevamente, la ciudad de Medellín se vistió con la ‘alborada’, una actividad que cada 30 de noviembre se realiza al amanecer para dar la bienvenida al mes de diciembre. Desde las 12:00 a.m., la ciudad se ilumina con juegos pirotécnicos, generando todo tipo de contaminación y, en muchos casos, personas quemadas por el uso indebido de pólvora o fuegos artificiales. El año pasado se registraron 149 personas lesionadas en las fiestas de fin de año, siendo la capital antioqueña el lugar con más casos, con 56 heridos. Le puede interesar: Ni lluvia ni controles frenaron la alborada en Medellín

FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

A pesar de los intentos y las campañas de concientización por parte de las instituciones y de la administración distrital para reducir el uso de pólvora y proteger la vida y el entorno, la actividad dejó como resultado siete personas lesionadas por pólvora (una mujer-seis hombres) y entre ellas tres menores de edad.

Gran contaminación en la ‘alborada’ de este 2025

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) registró un incremento de la contaminación en la ciudad en algunas estaciones automáticas que miden la calidad del aire, especialmente PM2.5 (materia particulada). Estas partículas son tan finas que pueden llegar hasta los pulmones y pasar al torrente sanguíneo, representando un riesgo para la salud.

En la estación #12 Medellín – Centro, a las 2:00 a.m., la mayor concentración de PM2.5 fue de 31 µg/m³, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el promedio diario no supere 15 µg/m³.

En la Estación #83 Medellín – Belén (I.E. Pedro Justo Berrío), la mayor concentración de PM2.5 se registró a las 6:00 a.m., con 26 µg/m³. La medida general en promedio fue calificada como aceptable por el SIATA.

En la Estación #80 Medellín – Villa Hermosa (Planta de Agua Potable de EPM), a las 3:00 a.m., se registró la mayor concentración de PM2.5, que fue de 48 µg/m³.

En la Estación #100 Medellín – Centro (Fiscalía General de la Nación), a las 6:00 a.m., se alcanzó una concentración de PM2.5 de 31 µg/m³.