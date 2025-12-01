Alborada perjudicó el aire y aumentó a siete los quemados por pólvora en Medellín

Nuevamente, la ciudad de Medellín se vistió con la ‘alborada’, una actividad que cada 30 de noviembre se realiza al amanecer para dar la bienvenida al mes de diciembre.
Desde las 12:00 a.m., la ciudad se ilumina con juegos pirotécnicos, generando todo tipo de contaminación y, en muchos casos, personas quemadas por el uso indebido de pólvora o fuegos artificiales. El año pasado se registraron 149 personas lesionadas en las fiestas de fin de año, siendo la capital antioqueña el lugar con más casos, con 56 heridos.
