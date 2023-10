Este proceso también está en etapa de juicio. Consultados al respecto, desde el equipo de defensa de Raúl Cardona dijeron que no hay pruebas suficientes para determinar que el exalcalde haya participado en tal actuación. “Desde nuestro criterio, la Fiscalía no tenía elementos claros para poder acusar y por eso solicitó once aplazamientos en el proceso. No hay una evidencia que haga entender que el doctor (Cardona) tuviera un interés en los comparendos”, respondió la defensa.

Uno de los principales frentes que tendrá que solucionar de inmediato el nuevo mandatario es la enorme deuda que arrastra el municipio, que ronda los $210.000 millones. También tendrá a su cargo la discusión para la modificación del POT que guiará el futuro del municipio por los próximos 12 años.