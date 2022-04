Aunque el vínculo entre la alcaldía y el petrismo es cada vez más evidente, parece que saben moverse con habilidad para no traspasar el límite de la legalidad, tal como opinan analistas: es difícil probar que el mandatario participa de forma indebida en política. Aún así, varias de sus actuaciones tienen tintes de “inmoralidad política” y antiética, que al alcalde parecen no importarle porque poco o nada hace para evitar que se sigan dando, a riesgo de una investigación disciplinaria.

Una seguidilla de hechos deja en evidencia la fortalecida cercanía entre el alcalde Daniel Quintero y la campaña de Gustavo Petro. Aunque el mandatario no puede participar en política, y niega que lo haya hecho, su grupo más cercano sí se muestra jugado para que Petro obtenga la mayor votación posible en Medellín.

Aunque jurídicamente no se ha determinado si hay participación indebida en política y el acto de los exfuncionarios se hizo en plaza pública, el que haya sido justamente en cercanías de la Alcaldía denota una gran carga simbólica que parece reforzar públicamente la inclinación de Quintero por el proyecto político del Pacto Histórico, cuyas listas a Congreso quedaron con varias fichas del alcalde de Medellín.

Tal vez uno de los sucesos que más controversia ha generado es el acto público que hicieron el 22 de marzo, a las afueras de la Alcaldía, tres exsecretarios de Quintero, para anunciar su adhesión a la campaña de Petro, tan solo unas pocas horas después de que dos de ellos renunciaran a sus cargos: Juan Pablo Ramírez, como titular de la Secretaría de Inclusión Social, y Esteban Restrepo, a la de Gobierno. Ambos se sumaron a Juan Carlos Upegui, quien había dejado la Secretaría de la No Violencia días atrás.

Aunque Mendoza es funcionario, la foto por sí sola no probaría más que un ejercicio periodístico del canal, aun cuando no se sepa lo que conversaron a puerta cerrada y si estarían gestionando visibilidad del Pacto Histórico desde Telemedellín que, dicho sea de paso, ha hecho un amplio y exhaustivo cubrimiento de cada paso de Petro y Francia Márquez en la ciudad.

Sin embargo, el diputado Luis Peláez presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría por el hecho, al considerarlo una “participación indebida en política como falta gravísima”, porque con su trino Quintero estaría anunciando que quiere defender los votos de un grupo particular.

No obstante, aunque el ente de control no se ha pronunciado al respecto, el exmagistrado Guillermo Mejía considera que no constituye dicha falta, en vista de que hizo referencia a un hecho (elecciones) que ya había pasado. Otros creen que con esto sigue dejando en evidencia ante la ciudadanía su preferencia y apoyo al petrismo y que lo manifiesta con frecuencia, así sea de forma sutil y hábil, en distintos escenarios.

La curiosa respuesta de Quintero sobre apoyo a Petro

Entre los últimos hechos que despertaron suspicacias está la entrevista que el alcalde dio en La FM, el pasado martes, puesto que habría dejado la sensación de que su candidato presidencial es Gustavo Petro. Ante la pregunta de los periodistas sobre si su figura política es el petrismo, en vista de que está rodeado de tantas personas que acompañan la candidatura de Petro, el mandatario dijo: “Responder esa pregunta sería participar en política. Yo lo que diría en forma general es lo que dijo Juan Gabriel una vez: ‘lo que es obvio no se pregunta’”.