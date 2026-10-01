¿Qué tan usuales son los tiburones ballena en el Golfo de Urabá?

Un tiburón ballena (Rhincodon typus) murió tras quedar encallado en una playa de Nabugá, corregimiento de Bahía Solano, en Chocó, el departamento que limita con el Urabá antioqueño. Habitantes lo hallaron el miércoles 30 de septiembre de 2026 todavía con vida, pero con heridas visibles. Según la comunidad, varias personas intentaron devolverlo al mar, pero los motores de las lanchas locales no tenían fuerza para mover un ejemplar de ese tamaño. Sumado a esto, Nabugá queda a una hora y media en lancha del casco urbano y tiene conectividad limitada, lo que retrasó el reporte. Tristemente, el animal murió antes de que llegara la ayuda. En contexto: Tiburón ballena murió tras quedar varado en playas de Bahía Solano: la comunidad intentó salvarlo

Qué hacen las autoridades

Codechocó recibió el aviso poco después de las 8:00 a. m. y activó el protocolo de atención a varamientos de fauna marina del Pacífico Norte. Se desplazó junto con Guardacostas, la Alcaldía de Bahía Solano y organizaciones ambientales, pero al llegar, el animal ya estaba muerto. Los funcionarios tomaron muestras biológicas para determinar si la muerte se debió a las heridas, a una enfermedad, a una interacción con artes de pesca o a condiciones ambientales adversas. Aún no se sabe qué causó las lesiones.

¿Es normal ver tiburones ballena en Bahía Solano?

En el Pacífico chocoano, el tiburón ballena llega a Bahía Solano entre marzo y mayo para alimentarse. Por eso las autoridades consideran inusual que un ejemplar aparezca varado a finales de septiembre. Kary Sánchez Minota, subdirectora Marino Costera y de Áreas Protegidas de Codechocó, explicó que no es temporada migratoria de la especie y que por eso se debe evaluar qué ocurrió con este animal. Por otro lado, en el Caribe los avistamientos son incluso más escasos. Aun así, en noviembre de 2022, un tiburón ballena juvenil fue grabado en el Golfo de Urabá mientras rodeaba una lancha de pescadores, un hecho que se calificó de poco común. En ese hecho, Corpourabá pidió entonces no atentar contra el animal, y recordó que es inofensivo y se alimenta de plancton y presas pequeñas. Aunque los dos puntos están en costas distintas, hacen parte del noroccidente colombiano, donde estos animales pueden verse en distintos momentos del año, según las autoridades ambientales. Eso no implica que sean frecuentes: cada reporte, sobre todo si es fuera de temporada, interroga a los biólogos y a las autoridades. En otras noticias: En video: susto en el Magdalena Medio por campesino que se topó de frente con un hipopótamo

Tiburón ballena: una especie amenazada

El tiburón ballena es actualmente el pez más grande del mundo –se considera pez porque tiene branquias, a diferencia de las ballenas que tienen pulmones– y está catalogado como especie en peligro de extinción en la Lista Roja de la UICN. Entre sus amenazas se cuentan las colisiones con embarcaciones y las capturas accidentales. Con todo esto, no hay que olvidar que septiembre sí es temporada de otro gigante del Pacífico: la de ballenas jorobadas, que va de julio a octubre. Son mamíferos, no peces, y no deben confundirse con el tiburón ballena. Durante los meses de julio a octubre, las ballenas jorobadas se desplazan desde las frías aguas polares hasta el cálido trópico del pacífico para reproducirse, dar luz a sus crías y acompañarlas en sus primeros meses de vida. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), alrededor de 3.000 ballenas llegan a las costas colombianas desde la Antártida.

¿Qué hacer si encuentra un animal marino varado?

Ante el caso del tiburón ballena, Codechocó recordó la máxima de cuidado de no tocar fauna marina varada, esté viva o muerta, por riesgos sanitarios y para no alterar la evidencia. Lo indicado es avisar de inmediato a las autoridades ambientales, marítimas o locales. Lea más: ¡Qué belleza! Avistan un tiburón ballena en el Golfo de Urabá Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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