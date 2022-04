Luego de que el comité presentara ante la Registraduría las firmas de apoyo ciudadano recolectadas, el alcalde hizo los primeros señalamientos por una presunta falsificación sistemática de las mismas, aun cuando el órgano electoral no había entregado un informe oficial. Esto generó polémica porque se dijo, incluso, que Quintero habría utilizado a varios contratistas y funcionarios para revisar las firmas digitalizadas que le permitieron estudiar, con lo cual habría incurrido en una falta, pues estaría haciendo uso de recursos públicos para esta tarea. Luego, la Alcaldía promocionó una página web para validar las firmas y se habló de presiones a contratistas de la administración que habrían firmado las planillas para que denunciaran que no lo habían hecho; al parecer, los habrían amenazado con no renovarles los contratos. Finalmente, la Registraduría avaló en tres ocasiones las rúbricas.