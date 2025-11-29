Cirilo, “el puerto chiquito de Urabá”, que entraría a operar en 2028

En Urabá avanza silenciosamente un proyecto portuario que, aunque más pequeño que sus vecinos Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, aspira a jugar un papel decisivo en el engranaje logístico del país. Se trata de Puerto Cirilo, ubicado en el corregimiento de Punta de Piedra, en el municipio de Turbo. Este busca convertirse en uno de los primeros cinco puertos en entrar en operación en la región. EL COLOMBIANO habló con su director, Luis Enei, un empresario chileno que llegó a Urabá hace casi una década con una meta clara: crear un puerto dedicado exclusivamente al movimiento de graneles limpios, capaz de operar con mayor eficiencia y menores costos que otras terminales multipropósito. “Veíamos la necesidad de un puerto especializado en el movimiento de granos limpios; pensamos en una mercancía que pudiera transportarse por cinta y que no generara contaminación”, explicó Enei. Le puede interesar: ¿Habrá suficiente carga para los 5 puertos que se proyectan en Urabá?

Moverá dos millones de carga

El puerto está diseñado para mover mercancía de exportación, especialmente astillas de madera, y para recibir importaciones de granos limpios como maíz, soya y sorgo. Su capacidad proyectada es de dos millones de toneladas anuales y, a diferencia de Puerto Antioquia, no movilizará carbón ni graneles líquidos. La ubicación es uno de sus mayores atractivos. Su posición estratégica le permite competir con puertos de todo el país y, en materia de exportaciones, entrar a mercados en Europa, Japón y China. “El puerto está a la orilla del mar y, del otro lado, cerca de la carretera. La posición privilegiada del Golfo nos permite llegar a casi todo el país. Estamos más cerca de los centros de consumo y podemos incluso competir en Bogotá. Y si el canal de Panamá presentara problemas, la carga destinada al Valle podría ser suministrada desde Puerto Cirilo”, detalló el director. La infraestructura contempla un sistema de pilotes que soportan una cinta transportadora de dos metros de ancho y tres kilómetros de longitud. Allí se ubica la zona de fondeo con las instalaciones para amarrar y descargar los buques. “En tierra también se manejarán silos que, en su etapa final, tendrán una capacidad de acopio cercana al millón de toneladas. Movilizaremos cerca de 60.000 camiones al año y generaremos entre 40 y 60 empleos directos”, añadió. Lea más: La francesa CMA CGM es la primera naviera de larga distancia en Puerto Antioquia

Avanza en un 70%

El proyecto ya cuenta con licencia ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y ha implementado un plan de comunicaciones para mantener relación constante con las tres veredas cercanas. Desde el punto de vista técnico, si los estudios de suelo no presentan irregularidades, el puerto podría comenzar a operar en 2028, a la par de Puerto Pisisí. “Estamos realizando los últimos análisis de la estructura del suelo, fundamentales para el diseño final del puerto”, afirmó Enei. Mientras Puerto Antioquia ronda los USD 770 millones y Pisisí los USD 500 millones, Cirilo avanza con una inversión mucho menor: USD 80 millones. Esa diferencia responde a la vocación del proyecto. “Somos tan distintos que no somos competencia. En nuestro caso, exportamos astillas de madera, un producto utilizado en mercados internacionales para abastecer plantas de celulosa y centrales de energía con biomasa. La carga de importación corresponde principalmente a proteínas para alimentación animal u otros usos”, explicó.

Se prevé que en tres o cuatro años el puerto alcance el 85% de su capacidad máxima, por lo que ya hay empresas interesadas en invertir en el proyecto. “Empresas importadoras de granos nos han expresado que ven con muy buenos ojos la posibilidad de reducir sus costos logísticos internos al contar con un puerto especializado. Cuando los productos no son de mucho valor, el costo logístico pasa a ser un componente importante. Y la única manera de ser competitivo es que te hagas un especialista”, concluyó el director. Actualmente, el proyecto está gestionando la concesión marítima para el cuarto trimestre de 2026 y el próximo hito incluye la instalación de una planta de astillado en un sitio aledaño al terminal. Aunque Puerto Cirilo es conocido en Urabá como “el vecino chiquito de los puertos”, este podría generar alrededor de 500 empleos indirectos. Además, ya alcanza un 70% de avance en su fase de proyecto, superando a otras terminales como Darién International Port y Puerto Progreso, convirtiéndose en el tercer puerto en Turbo que entraría a operar en 2028, solo superado por Puerto Antioquia y Puerto Pisisí.