En plenas fiestas, más de 27.000 estudiantes de Antioquia presentan pruebas Saber este fin de semana

En pleno ambiente de festividades -pues es bien sabido que estamos en los días más importantes de la Feria de las Flores-, los estudiantes de 58 municipios, correspondientes a colegios públicos y privados que están dentro del calendario A, incluidos los de Medellín, presentarán las Pruebas Saber 11 este domingo, 10 de agosto.

En total serán 27.258 jóvenes los que presentarán la prueba. De ellos, 22.503 son alumnos regularizados de grado 11 y 4.755 hacen parte de programas de educación extraedad, incluyendo jornadas nocturnas y de fines de semana. Durante el mismo día también se llevará a cabo la Prueba Pre Saber y la validación del bachillerato para el calendario A.

Los municipios donde se harán las pruebas son: Abejorral, Amagá, Amalfi, Andes, Anorí, Arboletes, Barbosa, Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Copacabana, Dabeiba, Donmatías, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Fredonia, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guarne, Ituango, Jericó, La Ceja, Maceo y Marinilla.

También están Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, El Peñol, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, San Carlos, San Juan de Urabá, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Roque, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Urrao, Valparaíso, Vegachí y Vigía del Fuerte.

La recomendación para quienes tendrán este trance es que verifiquen antes de salir de sus casas que efectivamente lleven su respectivo documento de identidad, lápiz número 2, borrador de nata y sacapuntas.

La evaluación se desarrollará en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. La citación oficial puede consultarse en el sitio web del Icfes: www.icfes.gov.co, en la sección Citación.