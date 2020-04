Con entrega de mercados terminó enfrentamiento entre jóvenes y Esmad

Con un abrazo simbólico y el intercambio de vainillas de explosivos y piedras, terminó el enfrentamiento entre un grupo de residentes del barrio Olaya Herrera y el Esmad, que tuvo lugar en la tarde del pasado lunes.

Uno de los líderes de la comunidad ubicada en el occidente de Medellín, quien pidió reserva de su identidad, manifestó que entre vecinos se pusieron de acuerdo para bloquear nuevamente la vía que conduce al túnel de occidente -aledaña a sus casas- para que alguien escuchara su llamado de auxilio.

“Tenemos hambre y los trapos rojos no sirvieron. En protestas pasadas vinieron de la alcaldía y nos censaron, entregaron algunas ayudas pero no a todos, y somos muchos. No podíamos quedarnos en la casa y por eso decidimos salir”, relató el joven vendedor ambulante y padre de dos hijos.

Pasadas las 3:00 p.m. agentes del Esmad llegaron hasta el barrio para despejar la vía y empezó un enfrentamiento que se extendió durante casi una hora. En redes sociales se divulgaron varios videos: