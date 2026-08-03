Polémica en el Oriente antioqueño por peajes separados solo por 1,5 km: ¿dejan o quitan una de las casetas?

El fin de la concesión Devimed abrió un pulso que tiene encendidos los ánimos de los habitantes de Envigado y el Oriente antioqueño. Luego de que ese privado entregara al Instituto Nacional de Vías (Invías) la operación de tramos de la autopista Medellín - Bogotá y la Avenida Las Palmas, habitantes de esa zona salieron a las calles a pedir que se retire un peaje que consideran injusto.
La mayor parte de las tensiones estalló durante la tarde del pasado jueves 30 de julio, cuando decenas de personas se tomaron los alrededores del peaje Las Palmas, intimidando a sus operarios e instándolos a levantar las talanqueras a manera de protesta, para que ningún vehículo pagara.
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A la cabeza del grupo de manifestantes estaba el recién electo senador Luis Carlos Rúa, más conocido como el Elefante Blanco, quien desde hace varios años se ha convertido en una de las principales voces ciudadanas que le hacen control político a las concesiones viales y los proyectos de infraestructura.
En medio de la protesta, Rúa hizo un llamado al Gobierno Nacional para acabar con ese peaje, calificándolo como “abusivo” por estar a escasos 1,5 kilómetros de otro peaje en El Escobero, que también cobra a los vehículos que se desplazan entre el Oriente antioqueño y el Aburrá, pero que es manejado por la Alcaldía de Envigado.