¿Habrá tregua de lluvias en febrero? Así están los pronósticos en Medellín y su área metropolitana

Las autoridades meteorológicas informaron que en los próximos días no se esperan eventos extremos de lluvia en el Valle de Aburrá, como los registrados a finales de enero. Aunque también advirtieron que sí continuarán las precipitaciones, estas serían de intensidad ligera a moderada y de carácter disperso, al menos hasta el 6 de febrero, según los pronósticos actuales. El dato lo brindó Daniel Ruiz, coordinador general del proyecto Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, (Siata). Le puede interesar: Tres puentes colapsaron en Urabá por las fuertes lluvias y dejaron a miles de personas incomunicadas Pese al dato alentador, Ruiz –en diálogo con EL COLOMBIANO– también comentó que el mes de febrero podría presentar acumulados de lluvia por encima de lo normal, por lo que se mantiene el llamado a la prevención, especialmente ante el inicio de la primera temporada lluviosa del año. A esto se suman centros de baja presión en el Pacífico tropical, ubicados frente a la costa pacífica colombiana, que facilitan el transporte de humedad hacia el interior del país. También se registra un importante flujo de masas de aire húmedo provenientes de la Amazonía, que incrementa la disponibilidad de vapor de agua sobre la región.

Específicamente, en el Valle de Aburrá, estas condiciones se han visto reforzadas por altos niveles de insolación entre enero y comienzos de febrero, lo que favorece procesos convectivos intensos, es decir aquellas lluvias focalizadas en puntos específicos que pese a su corta duración, derraman impresionantes cantidades de agua. Además, una fase favorable del fenómeno atmosférico tropical conocido como la oscilación Madden-Julian ha aumentado la probabilidad de eventos de lluvia inusuales. Lea además: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia? El resultado ha sido la ocurrencia de precipitaciones muy intensas en cortos periodos de tiempo, como el evento extremo del 28 de enero en la cuenca de la quebrada La Presidenta, y lluvias prolongadas durante varios días consecutivos en distintos municipios, incluyendo Sabaneta, donde en menos de dos horas cayó el acumulado de agua lluvia esperado para todo un mes.

El Urabá es otro cuento

Aunque estas dinámicas climáticas afectan en general al noroccidente de Sudamérica y también han generado lluvias importantes en Urabá, las condiciones atmosféricas en esta subregión son distintas a las del Valle de Aburrá. Por esta razón, el pronóstico que descarta eventos extremos en los próximos días solo aplica para el territorio metropolitano; pues en Urabá, persisten otros flujos de humedad y dinámicas locales que pueden generar afectaciones diferentes, por lo que el diagnóstico no puede extrapolarse a esa zona, según explicó Ruiz.

Extremar cuidados