Procuraduría abrió investigación contra exalcalde de Apartadó por presunto manejo irregular de $3.354 millones durante su mandato

La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacio Rodríguez, y a ocho de sus funcionarios, por el presunto desfalco en $3.354 millones durante el tiempo que estuvo como máximo mandatario municipal, entre mayo de 2024 y abril de 2025.
Los servidores públicos que están bajo la lupa del organismo de control y laboraron bajo el mando de Palacio Rodríguez, son Amaury Quejada Buenaño, ex secretario de Gobierno; Luis Arnobio Cuesta Roja, ex secretario de Hacienda; Yeged Andrea Espinoza David, de Servicios Administrativos; Cristian Mena Valencia, extesorero; Tony Luis Lozano Berrocal, ex secretario general; Edison Alberto Mosquera Quinto, ex subsecretario de Contabilidad; Resurrección Manzano, ex jefe de la Oficina Jurídica; y Kellys Edith Rivas, exfuncionaria del área contable y financiera del municipio.