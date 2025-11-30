Problema de Afinia es alto consumo y no la tarifa, que bajó 20% desde 2024

La Costa Caribe ya no tiene las tarifas de energía más caras del país. De acuerdo con los datos de Afinia, el costo unitario del kilovatio hora (CU nivel 1) se redujo 19,4% entre agosto de 2024 y noviembre de 2025 en su zona de operación, pasando de $1.122 a $904.
A pesar de esa estabilización, que regresó al Caribe al promedio nacional, las facturas siguen siendo elevadas. Pese a que departamentos como Huila hoy enfrentan tarifas más altas (el CU nivel 1 fue $1.033 en noviembre pasado), los usuarios de ciudades como Neiva están todavía lejos de pagar las abultadas cifras que predominan en Cartagena, Montería o Valledupar. ¿Por qué persiste esa diferencia?, ¿está condenado EPM a operar un mercado inviable por sus grandes facturas?