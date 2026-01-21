x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Es el suyo? Con estos números cayó MiLoto y fue comprado en Antioquia

Es la tercera vez que el premio del MiLoto cae en este municipio del Valle de Aburrá y la segunda en que alcanza histórica cifra en su premio mayor.

  • El premio mayor del MiLoto cayó por primera vez en lo que va del 2026. Foto: Colprensa
    El premio mayor del MiLoto cayó por primera vez en lo que va del 2026. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

La suerte llegó al municipio de Bello, Antioquia, pues durante el sorteo número 0471 de MiLoto, realizado en la noche del martes 20 de enero de 2026, un apostador logró acertar la combinación ganadora y se convirtió en el primer ganador del premio mayor en lo que va del año.

A diferencia de otras ocasiones en las que los boletos ganadores fueron adquiridos vía web, en esta oportunidad el tiquete fue comprado bajo la modalidad manual en un punto de venta físico de la red Gana.

Lea también: ¡Corra y revise! Apostador del barrio Belén se ganó el premio gordo de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá

Con los números 01, 09, 13, 17 y 20, esta persona se convirtió en un nuevo millonario siendo acreedor de 1.000 millones de pesos. Es la segunda vez en la historia que el premio mayor de este juego llega a esa histórica cifra.

El sorteo de este martes también resultó favorable para miles de personas, dejando un total de 19.710 ganadores en todas las categorías y una bolsa global de premios de $1.140.197.700.

MiLoto entrega diferentes premios, pues además del mayor que cayó por tercera vez en la historia en Bello, Antioquia, hubo 61 ganadores que fueron acreedores de $433.400 por tener 4 aciertos, 1.943 que sumaron a sus bolsillos $22.100 por 3 aciertos y 17.705 recibirán $4.000 equivalentes al costo del tiquete por 2 aciertos obtenidos.

Este juego inició operaciones en octubre de 2023. Desde ese instante, MiLoto ha consolidado su impacto social en el país, entregando más de 2,3 millones de premios que superan los $39.726 millones. Así mismo, este ha transferido más de $17.960 millones al sistema de salud de los colombianos.

Para hacer efectivo su premio, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los procedimientos en el sitio web oficial, recordando que para montos de esta magnitud el pago se realiza mediante transferencia bancaria tras la validación del documento original.

El premio del MiLoto se reinicia en $120 millones y el siguiente sorteo es el jueves 22 de enero.

Siga leyendo: Así cae el Baloto en Colombia: cada mes y medio hay un ganador

Temas recomendados

Coljuegos
Juegos de azar
Loterías
Baloto
Premios
Apuestas
Antioquia
Bello
Valle de Aburrá
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida