¿Por qué Medellín huele a ‘pecueca’? Vuelve la floración del algarrobo y el almendro africano

Por estos días, caminar por algunos sectores de Medellín ha estado acompañado de un olor particular que inevitablemente llama la atención de los habitantes. Sobre todo por esa familiar peste a “pecueca” que puede quedar en el aire y hacer quedar mal a más de uno. Pero tranquilo, no es usted.
Consultados por EL COLOMBIANO, los biólogos botánicos expertos Diego Ospina, de Cornare, y Germán Jiménez Romero, de la Universidad Javeriana, explicaron qué está ocurriendo con estas especies y por qué hacen parte del paisaje de la ciudad.
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En el caso del almendro africano (Terminalia ivorensis), la floración suele darse entre abril y junio, mientras que el algarrobo, una especie nativa de Colombia, puede florecer entre marzo y julio o entre julio y septiembre. Ospina aclara que estos rangos corresponden al periodo en el que puede ocurrir la floración, no al tiempo que permanecen abiertas las flores.
Lo que ocurre actualmente está dentro de los tiempos habituales de floración de estas especies. Al ser consultado sobre si las condiciones climáticas de este año podrían estar detrás del fenómeno, el biólogo Diego Ospina explicó que, aunque factores como la temperatura y las lluvias pueden influir en el ciclo de las plantas, en este caso no hay nada fuera de lo esperado: “La floración está completamente normal” y se presenta dentro de los tiempos establecidos, dijo.
La cantidad de luz que recibe el árbol ayuda a marcar el momento de la floración. En las plantas tropicales, explica Ospina, los cambios en la duración del día y la temperatura funcionan como señales para iniciar este proceso: “Hay días donde se amanece más temprano, es decir, donde hay luz más temprano, y otros donde es más tarde. Entonces, esos ciclos normalmente son los que controlan la floración en las plantas”, explicó.
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