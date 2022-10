Hay una queja cada vez más habitual entre los usuarios de las plataformas de domicilios, sobre todo en quienes usan Rappi, que tiene más del 85 por ciento del mercado: algunos pedidos llegan trocados o incompletos y –a la hora de reclamar con el repartidor– se dan cuenta de que quien lleva el domicilio no es el mismo que se reporta en la aplicación del celular. La conclusión es obvia: o entre colegas se prestan la cuenta o hay una suplantación, lo que significa un riesgo para los usuarios.

A un usuario que vive en la comuna 12 y que prefirió no decir su nombre le pasó dos veces en una semana: “Hice un pedido de cerca de 90.000 pesos y me llegó una orden que no era la mía y por un valor muy inferior. El repartidor huyó. Días antes me había sucedido algo parecido, pero el repartidor permaneció ahí; sin embargo, me dijo que no mencionara su nombre, porque la cuenta de Rappi no era suya, era de un amigo”.

Los clientes pasan por una rabia momentánea, pero la plata se recupera después de poner la queja por las rutas que da la misma aplicación. Aunque no se obtiene la comida de vuelta, Rappi otorga lo que se conoce como créditos: el dinero se devuelve para gastar en la misma plataforma en el momento y con el producto que se quiera. Pero, ¿quién paga esa pérdida?

Sin hacer una investigación a profundidad, pues es muy difícil rastrear a los repartidores que no contestan su celular, Rappi decide que una entrega de un producto en malas condiciones, o el pedido que nunca llegó, se le debe cargar al restaurante.

Así las cosas, los restaurantes terminan asumiendo una pérdida de la que no tienen el control. Según Juan Carlos Jaramillo, quien hasta hace una semana fue el director del Tour Gastronómico de Medellín, esos “rappicréditos” están representando pérdidas que están entre el 3 y el 5 por ciento para los restaurantes, esto sin contar con todos los gastos que ya le tienen que pagar a Rappi, que tiene un imperio que es casi un monopolio.

En la ciudad, un restaurante de hamburguesas con varias sedes y que tenga buena reputación puede vender por Rappi unos 500 millones de pesos al mes, así que los créditos que le hace pagar la aplicación le pueden significar pérdidas entre los 15 y los 25 millones de pesos. Lo mismo sucede con las pizzerías, que venden unos 200 millones de pesos, y los restaurantes de pollo frito o asado que, cuando son bien reconocidos, pueden tener ventas por la aplicación que alcanzan los 700 millones de pesos. Algunos creen que por eso Frisby se convirtió en el restaurante con más ventas de 2021.

Ahora bien, ¿qué están haciendo las autoridades para solucionar un problema que podría rayar con la ilegalidad? Y es que los pedidos que no llegan o que no los entrega a la persona que aparece como responsable en la aplicación, además de ser una responsabilidad de la plataforma correspondiente (Rappi, Ifood, DidiFood, Jker), también lo es de la Policía.