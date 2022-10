“ Le pegué por estúpida” , dijo la señora alterada cuando le negaron el ingreso al vuelo por no acceder a ponerse de forma correcta el tapabocas , que llevaba debajo del mentón y no cubría ni nariz ni boca. Según sus alegatos, iba a perder su trabajo por llegar tarde.

Cuando llegó el personal de seguridad, la azafata les dijo: “la señora me ha agredido dos veces, me acabo de pegar en la cara y ya me había estrujado. Ya hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”.

Algunos usuarios en redes sociales criticaron el comportamiento de la mujer e incluso le sugirieron que se fuera la próxima vez en bus, mientras que otros apoyaron la cuestionada forma de proceder de la usuaria que agredió la azafata.